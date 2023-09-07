Новый министр обороны Украины признал нехватку средств на выплаты военным

Новоизбранный глава Минобороны Украины Рустем Умеров признал, что в госбюджете не хватает 250 млрд гривен на выплаты военнослужащим ВСУ до конца года.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на Умерова, в связи с этим ведомство обратится к Верховной раде с просьбой внести изменения в госбюджет на 2023 год и увеличить расходы на выплаты на 251 млрд гривен.

Уточняется, что из них 227 млрд гривен пойдут на выплаты за октябрь — декабрь, ещё 24 млрд гривен — на единовременную денежную помощь.

Ранее начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак заявил, что у России в отличие от Украины есть средства на СВО.