Польский генерал Анджейчак заявил, что у России в отличие от Украины есть средства на СВО

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В отличие от Украины, у России достаточно средств для проведения спецоперации, заявил начальник Генерального штаба Войска польского Раймунд Анджейчак.

«Финансовые инструменты, которыми Россия владела до войны, динамика её расходов и эффективность санкций на фоне всей сложной экономической ситуации указывают на то, что у России деньги для участия в конфликте будут», — сказал он Do Rzeczy.

Польский генерал подчеркнул, что Киев столкнулся с большими экономическими проблемами, и темпы, с которыми власти тратят выделенные средства, не дают хороших прогнозов.

Вместе с этим Анджейчак вынужден был признать опасную ситуацию в самой Польше с национальной безопасностью на фоне нехватки боеприпасов.

«Промышленность не только не готова поставлять на Украину технику, но и не может пополнять наши собственные запасы, которые стремительно тают», — сказал он.

Ранее в нацбанке Украины сообщили, что объём поступлений международной помощи Киеву в 2023 году может превысить $42 млрд.

Представитель ЕК Веерле Нуйтс сообщила, что ЕС предоставит Украине в мае и июне ещё два транша макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд каждый.

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