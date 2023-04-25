ЕК: ЕС предоставит Украине в мае и июне два транша в размере €1,5 млрд каждый

ЕС предоставит Украине в мае и июне ещё два транша макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд каждый, сообщила представитель ЕК Веерле Нуйтс.

Нуйтс отметила, что Украина продолжает достигать прогресса в укреплении верховенства права, усилении финансовой стабильности, улучшении работы системы газоснабжения и бизнес-климата.

«На основании этих достижений будет выделено ещё два транша по €1,5 млрд в мае и июне», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделил Украине транш в размере €1,5 млрд для экстренной поддержки.