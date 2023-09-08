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Зеленский пожаловался на замедление темпов боёв и поставок оружия ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что темпы боевых действий, поставок западного оружия на Украину, а также введения санкций против России замедляются.
Зеленский пожаловался на замедление темпов боёв и поставок оружия ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Слова Зеленского были опубликованы на сайте президента Украины.

По его словам, для ускорения темпов контрнаступления украинской армии необходимо ещё больше военной техники западного образца, в том числе и истребителей.

«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба», — сказал Зеленский.

Ранее газета Politico написала, что западные партнёры Киева разочарованы отсутствием прорыва украинского наступления.

5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.

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