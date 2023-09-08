Зеленский пожаловался на замедление темпов боёв и поставок оружия ВСУ
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Слова Зеленского были опубликованы на сайте президента Украины.
По его словам, для ускорения темпов контрнаступления украинской армии необходимо ещё больше военной техники западного образца, в том числе и истребителей.
«Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба», — сказал Зеленский.
Ранее газета Politico написала, что западные партнёры Киева разочарованы отсутствием прорыва украинского наступления.
5 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил в ходе селекторного совещания, что ВСУ при контрнаступлении не достигли целей ни на одном направлении.