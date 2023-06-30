«Пытаются отдалиться»: страны ЕС подчеркнули важность оказания Киеву военной помощи без ущерба для своей безопасности

Лидеры государств ЕС подчеркнули важность усилий, направленных на оказание Киеву военной поддержки, но без ущерба для безопасности и обороны отдельных стран Евросоюза, а также с учётом интересов в этой сфере всех стран европейского объединения. При этом, по информации западных СМИ, ряд государств ранее выступили против крупных военных гарантий со стороны ЕС. По мнению экспертов, в странах ЕС начинают учитывать собственные интересы в сфере безопасности. Впрочем, аналитики уверены, что это не остановит Вашингтон в попытках надавить на союзников для усиления поддержки ВСУ.

Лидеры стран ЕС подчеркнули важность своих усилий, направленных на оказание Киеву военной помощи, но без ущерба для безопасности и обороны отдельных стран Евросоюза, а также с учётом интересов в этой сфере всех государств европейского объединения. Об этом говорится в итоговом документе, опубликованном на сайте Евросовета 30 июня после «обмена мнениями» ЕС с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом по вопросам сотрудничества двух объединений и евро-атлантической безопасности.

«Европейский совет подтверждает готовность Евросоюза оказывать устойчивую военную поддержку Украине так долго, как это потребуется... Подчёркивает важность продолжения усилий государств-членов (ЕС. — RT) с целью помочь удовлетворить насущные военные и оборонные нужды Украины, не ущемляя специфику политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и учитывая интересы безопасности и обороны всех государств-членов», — говорится в документе.

Также по теме «Затянуть противостояние»: в ЕС сообщили, что подготовили более 16 тысяч военнослужащих ВСУ Евросоюз обучил более 16 тыс. военнослужащих ВСУ из запланированных 30 тыс., заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель....

При этом в Евросовете сообщили о «прогрессе в поставке и совместной закупке» одного миллиона артиллерийских боеприпасов и ракет для ВСУ.

Кроме того, как отмечается в документе, Евросоюз готов вместе с партнёрами вносить вклад «в рамках будущих обязательств по безопасности» для Украины. По версии Брюсселя, это поможет Киеву «защищать себя в долгосрочной перспективе». В связи с этим страны — члены ЕС заявили о намерении оперативно рассмотреть «формы такого вклада».

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться не только долгосрочными поставками вооружений для ВСУ. По его словам, поддержка Киева должна продолжиться и после окончания конфликта на Украине.

Вместе с тем, как уточняют западные СМИ, ряд европейских государств, в том числе Австрия, Ирландия и Мальта, «хотят оставаться нейтральными в военном отношении», в связи с чем позиция ЕС по гарантиям безопасности Украине является сдержанной.

«Запасы почти исчерпаны»

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, несмотря на призывы Борреля, формулировки, используемые в документе Евросовета, свидетельствуют о том, что в ЕС наконец начали признавать наличие у стран Евросоюза не только обязательств перед Киевом, но и собственных интересов в сфере безопасности.

«Если раньше риторика всех документов ЕС носила сугубо фанатичный характер, когда дело касалось выделяемой помощи киевскому режиму, то теперь в части военной поддержки можно впервые наблюдать более здравомыслящие слова. Это связано в первую очередь с тем, что многие страны Евросоюза устали от обязательств по выделению массивных оружейных траншей Украине и пытаются отдалиться от этого процесса. И Брюссель вынужден хоть как-то успокоить тех членов ЕС, которые недовольны ситуацией, когда, вкладываясь в ВСУ, они опустошают свои собственные арсеналы», — заявил Оленченко в беседе с RT.

Также по теме Abrams для обучения: США раскрыли детали подготовки украинских военных в Германии для противостояния ВС России Пентагон сообщил об обучении порядка 11,5 тыс. военнослужащих ВСУ в ФРГ. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что в ближайшее время...

По его словам, несмотря на очередное выражение готовности пролонгировать военную помощь Киеву, судя по заявлению ЕС, уже очевидно, что в Евросоюзе всё меньше готовы поставлять Киеву оружие «в ущерб своим армиям».

«Большинство государств ЕС из-за поставок оружия на Украину уже не обладают каким-то серьёзным оборонным потенциалом, который можно было бы продолжать жертвовать ВСУ в угоду Брюсселю. Сейчас ситуация уже весьма серьёзная, оружейные запасы в ряде стран Евросоюза почти исчерпаны. И чтобы в этом не признаваться напрямую, в документ Евросовета был включён пункт о безопасности и интересах государств ЕС, который мог бы оправдать возможное снижение темпа поставок», — констатировал Оленченко.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов объяснил изменившуюся риторику Евросовета в итоговом документе осознанием того, что жертвы целого ряда стран ЕС в виде оружейных траншей для ВСУ не ведут к значительному изменению ситуации на поле боя.

«Многие в Евросоюзе понимают, что ситуация не меняется в пользу Киева, поэтому на данном этапе пытаются оградить себя от долгосрочных обязательств», — сказал Семибратов в разговоре с RT.

По мнению аналитика, в свете отсутствия дальнейших успехов у ВСУ можно ожидать рост недовольных заявлений со стороны западноевропейских государств.

«В этом контексте в ЕС будут пытаться всё дальше отходить от долгосрочных обязательств, несмотря на давление, которое исходит со стороны США, желающих, чтобы Европа строго следовала их украинскому курсу и продолжала жертвовать своей безопасностью и интересами ради киевского режима и разжигания конфликта на Украине», — сказал эксперт.

Еврокомиссия

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Американский след

По словам экспертов, в отличие от начинающей задумываться Европы Вашингтон продолжает активно продвигать идею наращивания западных оружейных поставок Киеву. Как заявил 29 июня во время пресс-брифинга официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, который будет включать и «американскую помощь». Причём речь идёт как о политической поддержке, так и о практических мерах, уточнил американский чиновник.

В тот же день газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники среди американских, европейских и украинских чиновников, что Вашингтон близок к одобрению передачи Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS радиусом действия 300 км. По данным WSJ, это решение ждёт одобрения «на самом высоком уровне», а Украина, как отмечается, уже получила от Соединённых Штатов «позитивные сигналы» на этот счёт. По словам журналистов, в Вашингтоне считают необходимым поддержать киевский режим «в ближайшие недели».

Однако в Пентагоне пока не торопятся подтверждать эту информацию или раскрывать какие-либо детали относительно планов по поставкам ATACMS, хотя и признали, что видели соответствующую публикацию WSJ. На вопросы журналиста, «есть ли какое-то движение в этом направлении» и могут ли эти ракеты войти в ближайшие пакеты помощи Украине, пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер ответил, что ему неизвестно о каких-либо «ближайших решениях» относительно ATACMS.

«В ходе этой кампании (по оказанию Киеву военной помощи. — RT) мы будем постоянно рассматривать различные средства — исходя из наиболее неотложных потребностей Украины. Опять же, что касается ATACMS, каких-либо объявлений у меня нет. Так что мы просто будем и дальше держать этот диалог открытым, и, когда нам будет что объявить, мы это сделаем», — заявил он.

В свою очередь, газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что в администрации США активизировались обсуждения и о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов, которые, как считают в Вашингтоне, могут сделать «украинскую кампанию более успешной».

«Видимость целостности западного блока»

По мнению аналитиков, США сейчас явно делают ставку на увеличение объёмов помощи Украине, ожидая аналогичного подхода от своих европейских союзников.

«Однако, видя неспешность со стороны многих стран ЕС, Вашингтон пытается подтолкнуть их к нужным для Белого дома решениям по наращиванию оборонной поддержки Киева. И хотя эти страны отдали уже очень многое из того, что могли поставить на Украину, Вашингтону важно сохранять видимость целостности западного блока, потому он требует от стран ЕС продолжения оружейных траншей», — отметил Евгений Семибратов.

Схожего мнения придерживается и Владимир Оленченко. По его словам, США в преддверии саммита НАТО активизировались по линии «идеологической обработки союзников» в альянсе.

«Своими заявлениями о значительном пакете военной помощи Киеву после саммита НАТО в Белом доме дают понять Евросоюзу, что будут добиваться от него продолжения оказания военной поддержки киевского режима. Последние заявления американских властей и сообщения в СМИ говорят о расширении ассортимента поставляемых Киеву вооружений, которые носят далеко не оборонительный, а наступательный характер», — констатировал аналитик.

Белый дом

AFP

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Что же касается возможных поставок Вашингтоном ракет ATACMS, по мнению Семибратова, эта информация неслучайно вновь фигурирует в американских СМИ накануне саммита НАТО.

«Это говорит о том, что с высокой долей вероятности данный тип вооружений будет поставлен Украине. Его дальность действия позволит ВСУ пытаться наносить удары не только в зоне СВО, но и по Крыму, а также другим территориям РФ. Несмотря на то что в Вашингтоне ничего не подтверждают, США в итоге могут принять такое решение, чтобы мотивировать ВСУ на активные действия, а своих европейских союзников — на новые поставки», — заключил эксперт.