В Пентагоне заявили, что решений о передаче Украине ракетных комплексов ATACMS нет

Решений о передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он подчеркнул, что видел публикацию газеты The Wall Street Journal о якобы готовности США в ближайшее время одобрить поставку ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS.

«Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определённо не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — приводит ТАСС слова Райдера.

9 июня сообщалось, что несколько американских конгрессменов подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS.