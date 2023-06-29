В Пентагоне заявили, что решений о передаче Украине ракетных комплексов ATACMS нет
- AP
Он подчеркнул, что видел публикацию газеты The Wall Street Journal о якобы готовности США в ближайшее время одобрить поставку ВСУ оперативно-тактических ракет ATACMS.
«Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определённо не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS», — приводит ТАСС слова Райдера.
9 июня сообщалось, что несколько американских конгрессменов подготовили проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS.