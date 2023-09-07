Шмыгаль: Киев надеется на помощь Вашингтона в подготовке к отопительному сезону

Украина надеется на поддержку США в подготовке к наступающему отопительному сезону. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В своём Telegram-канале он рассказал, что в рамках встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном стороны ознакомились с работой энергетического объекта. По его словам, Киев рассчитывает наладить сотрудничество с американскими энергетическими компаниями.

«Рассчитываем на поддержку США в подготовке к отопительному сезону и налаживание тесного сотрудничества между украинскими и американскими энергокомпаниями», — написал Шмыгаль.

Ранее премьер заявил, что будущая зима станет сложной для энергосистемы Украины.