Имитационная дипломатия: Киев намерен начать консультации по гарантиям безопасности с рядом стран

Киев скоро приступит к консультациям по гарантиям безопасности со странами, подписавшими совместную декларацию поддержки Украины. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Он также сообщил о планах Киева провести «глобальный саммит мира», где будет принята украинская «формула мира». Эксперты сомневаются, что эти надежды украинского руководства могут сбыться: без учёта позиции Москвы ни одна мирная «формула» не будет жизнеспособной. Не стоит Киеву рассчитывать и на серьёзные гарантии со стороны западных партнёров, поскольку подписанный странами G7 и ещё 12 государствами документ носит формальный, а не практический характер.

Украинское руководство в ближайшие недели начнёт консультации по гарантиям безопасности с государствами — участниками декларации о поддержке Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время встречи с украинскими и зарубежными журналистами.

Он также напомнил о переговорах с Вашингтоном по заключению двустороннего соглашения между США и Украиной о предоставлении украинской стороне гарантий безопасности на пути в Североатлантический альянс.

«Мы также договорились со всеми странами, являющимися подписантами декларации в Вильнюсе и присоединившимися к ней, о начале аналогичных консультаций. В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые соглашения могут появиться уже к концу текущего года. Эти гарантии безопасности как ПВО против будущей мировой войны», — заявил Ермак.

Он также напомнил о международных консультациях по перспективам мирного урегулирования на Украине, которые состоялись в начале августа в саудовском городе Джидда без участия России.

«В ближайшее время мы проведём следующую встречу советников и будем постепенно двигаться к проведению «глобального саммита мира», — заявил Ермак.

Глава офиса Зеленского добавил, что на саммите должна быть принята «формула мира» украинского президента.

Глава Офиса президента Укрвины Андрей Ермак

АГН «Москва»

© Ukrainian Presidential Press Office

Комментируя ранее инициативу Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ни один из десяти пунктов «формулы мира» «не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса», а в целом она является «бессмысленным ультиматумом» России, который направлен на затягивание боевых действий.

Как отметил в комментарии RT политолог Александр Асафов, в Киеве давно вынашивают идею «глобального саммита мира», однако если мероприятие и состоится, то вряд ли в основу его повестки ляжет «формула мира» Зеленского. Ранее этого не случилось в рамках консультаций в Джидде: участники обсуждали разные инициативы, но не концентрировались на плане Киева.

«Конечно, Киев попытается снова предложить свой план, но я не думаю, что это встретит понимание в мире. Это такая внешняя имитационная история: украинские власти пытаются показать, будто бы их видение ситуации разделяет весь мир, но это не так. На самом деле у всех стран есть своё видение и свои интересы, поэтому существует целый набор мирных инициатив от разных игроков: Африки, Саудовской Аравии, Китая… Важно то, что любой такой план должен обсуждаться с Россией, иначе вся затея просто не имеет смысла», — пояснил Асафов.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов считает, что Украина сейчас зашла в тупик, поэтому украинские власти имитируют бурную активность на дипломатическом фронте.

«Основная проблема киевских властей заключается в том, что в последние месяцы им положительно нечего продемонстрировать в качестве успеха — как на политическом, так и на военном поприще. Контрнаступление упёрлось в хорошо организованную российскую оборону, саммит НАТО в Вильнюсе сам стал яркой оплеухой киевскому режиму», — сказал аналитик.

Украинские солдаты

AP

© Roman Chop

«Чемодан без ручки»

Тем не менее западные страны не могут отказаться от дальнейшей помощи Украине, поскольку привлекли слишком большие инвестиции в украинский проект, считает Семибратов. Именно по этой причине страны G7 приняли декларацию о помощи Украине.

«Запад не может бросить этот чемодан без ручки, засоряя информационное пространство новыми «важными» инициативами в сфере безопасности Украины. При этом в действительности судьба Украины зависит не от этого, а от тех событий, которые разворачиваются на линии боевых действий, где в этом году инициативу удерживает российская сторона», — добавил эксперт.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11—12 июля страны G7 приняли совместную декларацию о дальнейшей поддержке Украины. Страны — подписанты документа намерены продолжить поставки вооружений Киеву. В документе упоминаются в числе прочего авиация, системы ПВО и дальнобойная артиллерия.

Конкретные условия поддержки Украины будут закреплены в отдельных двусторонних соглашениях, которые Киев должен заключить с каждым из государств. Речь может идти также о представлении украинской стороне финансовой и технической помощи, поддержке развития военной промышленности Украины, а также обмене развединформацией. Страны G7 также намерены сделать так, чтобы Россия несла экономические и иные издержки из-за санкций и мер экспортного контроля. Кроме того, подписанты декларации пообещали работать с Киевом над расширенным пакетом договорённостей по безопасности в случае нового конфликта с Россией в будущем. Также в документе говорится, что российские активы в юрисдикциях стран — участниц декларации останутся замороженными до тех пор, пока Москва не возместит Киеву нанесённый ущерб.

При этом на Украину документ также налагает ряд обязательств. Так, Киев должен продолжить реформирование судебной системы, правоохранительных органов, экономики и т. д. А кроме того, украинские власти должны укрепить меры повышения подотчётности при использовании партнёрской помощи.

Как впоследствии заявил украинский президент Владимир Зеленский, к декларации, помимо стран «Большой семёрки», присоединились ещё 12 государств, включая Бельгию, Данию, Ирландию, Швецию и Чехию.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

РИА Новости

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Комментируя принятую странами G7 декларацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение чревато очень негативными последствиями. По словам Пескова, предоставляя какие-либо гарантии безопасности Украине, страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности.

«То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России», — приводит слова Пескова ТАСС.

Напомним, принципом неделимости безопасности принято называть недопустимость обеспечения безопасности одних стран в ущерб безопасности других.

Роль тарана

По мнению Александра Асафова, в декларации нет новизны: по сути, почти все перечисленные в документе решения были приняты и реализуются уже давно.

«Просто потребовалось ещё раз на фоне провалившегося контрнаступления ВСУ и растущего в западном обществе скепсисе как-то поддержать на словах Киев. Подписание очередной бумажки не гарантирует, что Украина действительно получит новую артиллерию и авиацию, пока это лишь обещания», — отметил эксперт.

Поставка западного вооружения ВСУ

AFP

© Sergei Supinsky

Асафов считает, что принятие декларации было продиктовано имиджевыми соображениями. Дело в том, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина так и не получила приглашения на ускоренное вступление в альянс. Чтобы сгладить разочарование Киева, а также поддержать представления о единодушной поддержке Украины странами Запада, был принят мало что означающий на практике документ.

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Евгений Семибратов придерживается сходного мнения. Эксперт сомневается, что страны «Большой семёрки» смогут постоянно поддерживать или наращивать поставки вооружений на Украину.

«США пытаются давитьне только на европейских союзников, но и на Японию, Южную Корею, стремясь привлечь их к снабжению ВСУ. При этом ВПК стран НАТО оказался неспособен быстро нарастить производство вооружений, поэтому ВСУ могут столкнуться с дефицитом вооружений и боеприпасов», — отметил эксперт.

Тем не менее западные страны не готовы пойти на какие-то уступки и выдвинуть реальные мирные инициативы, учитывающие интересы и позицию не только Киева, но и Москвы.

«Пока ещё далеко не полностью исчерпаны человеческие ресурсы Украины, пока это государство способно нанести урон России, поэтому они будут максимально долго и эффективно для себя использовать эту историческую возможность. В тот момент, когда на Западе возникнет понимание, что Украина не может выполнять роль тарана, они встанут перед выбором: договариваться с Москвой или «отправлять на подмогу» Киеву Польшу и Прибалтику», — резюмировал эксперт.