На Украине анонсировали консультации по гарантиям безопасности в августе-сентябре
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«В течение этого или следующего месяца они (консультации. — RT) начнутся. Более того, мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года», — сказал он.
По словам Ермака, параллельно ведутся переговоры с США о заключении соглашения по гарантиям безопасности Украине на пути в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что помогают Киеву обороняться «в пределах суверенных границ».
Также сообщалось, что почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву.
Как сообщали обозреватели The Global Times, в качестве поддержки США могут предложить Украине только советы и консультации.