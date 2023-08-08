На Украине анонсировали консультации по гарантиям безопасности в августе-сентябре

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что консультации по гарантиям безопасности для страны со странами — подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе–сентябре.

«В течение этого или следующего месяца они (консультации. — RT) начнутся. Более того, мы надеемся, что первые договоры могут появиться уже до конца текущего года», — сказал он.

По словам Ермака, параллельно ведутся переговоры с США о заключении соглашения по гарантиям безопасности Украине на пути в НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что помогают Киеву обороняться «в пределах суверенных границ».

Также сообщалось, что почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву.

Как сообщали обозреватели The Global Times, в качестве поддержки США могут предложить Украине только советы и консультации.