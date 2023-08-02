GT: в качестве поддержки США могут предложить Украине только советы и консультации

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что гарантии безопасности США по Украине ограничатся консультациями.

Об этом пишет Global Times.

«Гарантии безопасности» будут далеки от соглашения, схожего с пятой статьей устава НАТО», — говорится в публикации.

По словам эксперта, в них, вероятно, войдут только консультации, помощь и советы по вопросам безопасности.

Ранее в Пентагоне заявили, что помогают Киеву обороняться «в пределах суверенных границ».

Также сообщалось, что почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву.