GT: в качестве поддержки США могут предложить Украине только советы и консультации
Об этом пишет Global Times.
«Гарантии безопасности» будут далеки от соглашения, схожего с пятой статьей устава НАТО», — говорится в публикации.
По словам эксперта, в них, вероятно, войдут только консультации, помощь и советы по вопросам безопасности.
Ранее в Пентагоне заявили, что помогают Киеву обороняться «в пределах суверенных границ».
Также сообщалось, что почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву.