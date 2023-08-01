NYT: почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву
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Об этом сообщается на сайте издания.
Так, 22% американцев категорически против выделения новых пакетов помощи, в то время как ещё 15% опрошенных отрицательно относятся к таким мерам правительства.
Ранее в Пентагоне заявили о готовности одновременно снабжать оружием Тайвань и Украину.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон готов идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.