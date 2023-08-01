NYT: почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву

Согласно результатам опроса, проведённого газетой The New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College poll, почти 40% граждан США не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине.

Об этом сообщается на сайте издания.

Так, 22% американцев категорически против выделения новых пакетов помощи, в то время как ещё 15% опрошенных отрицательно относятся к таким мерам правительства.

Ранее в Пентагоне заявили о готовности одновременно снабжать оружием Тайвань и Украину.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон готов идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.