В Пентагоне заявили, что помогают Киеву обороняться «в пределах суверенных границ»

Американская военная помощь Украине предназначена для обороны в пределах её границ.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя удары дронов в Москве, передаёт ТАСС.

«В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться в пределах своих суверенных границ», — сказал Райдер.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 1 августа была предотвращена попытка террористической атаки ВСУ беспилотниками по объектам в Москве и Московской области.