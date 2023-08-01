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В Пентагоне заявили, что помогают Киеву обороняться «в пределах суверенных границ»

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Американская военная помощь Украине предназначена для обороны в пределах её границ.
В Пентагоне заявили, что помогают Киеву обороняться «в пределах суверенных границ»
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя удары дронов в Москве, передаёт ТАСС.

«В центре нашего внимания находится оказание военной помощи Украине, чтобы она могла защищаться в пределах своих суверенных границ», — сказал Райдер.

Ранее Минобороны России заявило, что в ночь на 1 августа была предотвращена попытка террористической атаки ВСУ беспилотниками по объектам в Москве и Московской области.

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