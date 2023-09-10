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BZ: ВСУ несут тяжёлые потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы

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Вооружённые силы Украины несут большие потери, хотя Россия ещё не задействовала все свои силы. Об этом информирует издание Berliner Zeitung.

В материале сказано, что ВС Украины во время контрнаступления несут огромные потери и в то же время не добились успехов.

Российская армия при этом ещё не развернула основную часть своих военных сил, пишет газета.

Состояние ВСУ настолько тяжёлое, что предстоящие  поставки оружия Запада не смогут компенсировать огромные кадровые потери украинской армии.

5 сентября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявила, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за нежелания штурмовать укреплённые российские позиции.

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