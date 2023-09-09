Полковник Макгрегор: украинские военные сдаются из-за приказов идти на штурм

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за нежелания штурмовать укреплённые российские позиции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растёт с каждым днём», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что причиной этого является плохое обучение, а также невыполнимые приказы штурмовать укреплённую российскую оборону.

По его словам, на Западе не говорят правду о происходящем на фронтах.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.