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Полковник Макгрегор: украинские военные сдаются из-за приказов идти на штурм

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Украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за нежелания штурмовать укреплённые российские позиции, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник Макгрегор: украинские военные сдаются из-за приказов идти на штурм
  • AP

«Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растёт с каждым днём», — сказал Макгрегор.

Он отметил, что причиной этого является плохое обучение, а также невыполнимые приказы штурмовать укреплённую российскую оборону.

По его словам, на Западе не говорят правду о происходящем на фронтах.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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