Полковник Макгрегор: украинские военные сдаются из-за приказов идти на штурм
- AP
«Число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растёт с каждым днём», — сказал Макгрегор.
Он отметил, что причиной этого является плохое обучение, а также невыполнимые приказы штурмовать укреплённую российскую оборону.
По его словам, на Западе не говорят правду о происходящем на фронтах.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.