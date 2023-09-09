Полковник Макгрегор: Киев готов искать беженцев, чтобы отправить их на фронт

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские власти готовы искать беженцев, чтобы отправить их на фронт.

Об этом он заявил в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

«На Украине почти ничего не осталось. На Западной Украине, как известно, работают вербовочные отряды, которые пытаются поймать всех, кто хоть как-то может держать в руках оружие», — уточнил он.

Также Макгрегор добавил, что параллельно с этим украинские власти оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу.

«Вот в каком они отчаянии», — добавил он.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.