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Полковник Макгрегор: Киев готов искать беженцев, чтобы отправить их на фронт

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские власти готовы искать беженцев, чтобы отправить их на фронт.
Полковник Макгрегор: Киев готов искать беженцев, чтобы отправить их на фронт
  • AP

Об этом он заявил в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

«На Украине почти ничего не осталось. На Западной Украине, как известно, работают вербовочные отряды, которые пытаются поймать всех, кто хоть как-то может держать в руках оружие»,  — уточнил он.

Также Макгрегор добавил, что параллельно с этим украинские власти оказывают давление на Польшу, чтобы им позволили отправлять туда своих людей и арестовывать многочисленных молодых украинцев, сбежавших в Польшу.

«Вот в каком они отчаянии», — добавил он.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

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