«В состоянии полураспада»: как Украина намерена развивать военное производство за счёт российских активов

Киев намерен создать фонд для развития производства оружия, объявил Зеленский. По его словам, фонд будет наполняться в том числе за счёт прибыли от продажи конфискованных российских активов. Кроме того, глава киевского режима сообщил о создании альянса оборонных индустрий, участники которого будут «строить новый арсенал свободного мира». В него смогут войти как украинские, так и иностранные компании. По мнению аналитиков, подобные инициативы носят исключительно пропагандистский характер и вряд ли смогут поднять из руин украинскую оборонную промышленность.

Украина намерена создать фонд для развития производства оружия и строительства военных объектов, заявил Владимир Зеленский в ходе выступления на открытии форума оборонных индустрий в Киеве.

«Будет основан специальный оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности, для развития военных производств и поддержки сотрудничества для создания новых военных объектов и программ, необходимых для обороны», — сказал он.

Ресурсы фонда станут дополнением к основным военным расходам Украины, уточнил Зеленский. Он добавил, что «фонд будет наполняться за счёт дивидендов от государственных оборонных активов и за счёт прибыли от продажи арестованных российских активов».

При этом Зеленский не уточнил, идёт ли речь о российских активах на Украине или же о замороженных средствах РФ в странах Запада.

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Впрочем, аналитики сомневаются, что Киев сможет выручить значительные средства от продажи российских активов на территории Украины, поскольку таковых к моменту начала СВО там почти не осталось.

«Это небольшие активы, поскольку подавляющую их часть Киев уже давно прибрал к своим рукам. Для властей Украины это, думаю, имеет больше символическое значение», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

В свою очередь, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин указал на незаконность действий киевского режима.

«Необходимо подчеркнуть, что действия с конфискацией российских средств являются абсолютно незаконными, противоречащими нормам международного права. Все подобного рода экономические преступления должны получить соответствующую правовую оценку. Что касается объёма выручки, то сомневаюсь, что эти средства будут адекватны тем задачам, которые обозначил Зеленский при создании фонда», — сказал Жарихин в комментарии RT.

Политологи полагают, что финансирование Украинского фонда за счёт замороженных на Западе активов РФ на данный момент осуществить невозможно, несмотря на постоянные разговоры в ЕС и США о необходимости передать Киеву российские средства.

«Запад всё время грозит, что передаст эти активы Украине, но реально, судя по всему, он не может этого сделать. Или же в очень небольшом объёме. Во всяком случае, пока что Запад старается удерживаться от того, чтобы осуществлять такую передачу, так как это нанесло бы сильный удар по его же финансовой системе», — говорит Неменский.

«Растранжирила огромный потенциал»

На форуме в Киеве Зеленский также объявил о намерении установить специальный экономический режим для оборонно-промышленного комплекса, что должно способствовать работе в стране украинских и иностранных оружейных компаний.

Однако, с точки зрения специалистов, подобные меры не помогут оживить украинскую оборонную промышленность, которая, как и вся экономика республики, буквально лежит в руинах.

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«ВПК Украины пребывает примерно в том же состоянии, что и вся промышленность страны, то есть в состоянии полураспада. Реанимировать промышленность там почти невозможно. В том числе потому, что по оборонным предприятиям могут быть нанесены удары. Даже если принять меры предосторожности, это всё равно будет очень сложное и рисковое производство», — указал Неменский.

Стоит отметить, что 30 сентября премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что российские ВВС нанесли урон 37 оборонным предприятиям в республике.

Мешает развитию производства на Украине и отток населения, в том числе квалифицированных кадров, отметил Владимир Жарихин.

«Оборонно-промышленный комплекс Украины лежит на боку, как и вся её экономика. При этом надо учитывать фактор оттока населения. По разным данным, порядка 10 млн человек выехали с Украины, в том числе работники предприятий. Там образовался достаточно серьёзный дефицит кадров и ресурсов. В этих условиях речи о создании оборонных мощностей быть не может», — считает эксперт.

При этом Владимир Жарихин подчеркнул, что в плачевном состоянии ВПК Украины находился и задолго до начала СВО.

«За годы независимости Украина растранжирила огромный потенциал, которым обладал советский военно-промышленный комплекс. Они не создали ничего стоящего и фактически лишились значительной части накопленных военных ресурсов времён СССР», — подчеркнул аналитик.

Военный хаб

Ещё одной инициативой, представленной Зеленским на форуме в Киеве, стало создание альянса оборонных индустрий, участники которого будут «строить новый арсенал свободного мира».

«На этом форуме мы объявляем о создании альянса оборонных индустрий. Альянс, который ценит международное право и умеет работать для реальной защиты международного права, защиты безопасности не только Украины, но и безопасности любой нации в мире от любой агрессии», — сказал Зеленский.

Политик сообщил, что Украина «разработала соответствующую базовую декларацию как основу альянса». По его словам, к декларации могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира.

«Сегодня на старте этой декларации уже 13 известных компаний, готовых вместе с Украиной строить новый арсенал свободного мира», — отметил он.

Позже украинский МИД уточнил, что к проекту уже якобы присоединились 38 компаний из 19 стран.

В тот же день Зеленский провёл встречу с представителями оборонных компаний из США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии, которые прибыли в Киев для участия в форуме оборонных индустрий.

Встреча Зеленского с представителями иностранных компаний

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Стороны обсудили перспективы партнёрства и совместного производства вооружений. На встрече Зеленский отметил, что приоритетами для Киева сегодня являются «воздушный щит» и разминирование. Помимо этого, заявил Зеленский, Украина заинтересована в производстве дальнобойных ракет и артиллерии с новыми возможностями.

Киев также готов предложить специальные условия компаниям, которые проявят готовность развивать оборонное производство совместно с Украиной, сказал Зеленский.

«Думаю, что это хорошее время и место, чтобы создать большой военный хаб», — заявил он.

Ранее в ходе визита в США Зеленский подписал меморандумы о взаимопонимании с Глобальным оборонно-промышленным альянсом (GDIA), Оборонно-промышленной коалицией Аризоны и Ассоциацией аэрокосмической и оборонной промышленности штата Юта.

Помимо этого, в конце сентября издание Der Spiegel сообщило, что Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило создание на Украине совместного предприятия между немецким оборонным концерном Rheinmetall и «Укроборонпромом». Предполагается, что компания будет заниматься сборкой, техническим обслуживанием, ремонтом, разработкой и производством военного транспорта.

«Высокорисковое производство»

Олег Неменский отмечает, что на Украине сейчас фиксируются попытки наладить «оборонное производство различными западными компаниями, но они имеют очень ограниченный характер».

«В основном не только производство, но и даже починка повреждённой техники происходит за границами Украины», — констатировал специалист.

С его точки зрения, озвученные на форуме в Киеве инициативы Зеленского носят в большей степени пропагандистский характер.

«Украина постоянно продуцирует какие-то международные инициативы, имеющие характер чисто пропагандистский. Они выдвигаются ради красного словца и часто основаны на очень неадекватном самомнении, без представления о реальных возможностях Украины и оценки международного положения», — подчеркнул Неменский.

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По мнению Владимира Жарихина, западные компании не заинтересованы в серьёзных инвестициях в украинскую промышленность из-за высоких рисков.

«Зеленский не в первый раз анонсирует создание некоторых совместных предприятий. По факту же западным компаниям совсем не интересно развивать высокорисковое производство на Украине. Запад сфокусирован на том, чтобы в рамках данного конфликта в максимальной степени продвигать собственную продукцию, расширять её поставки и заниматься рекламой и маркетингом. В этом смысле длительный военный конфликт с использованием западного оружия приносит этим компаниям серьёзную прибыль. Поэтому Запад и пытается заставить Киев воевать до последнего украинца», — заключил политолог.