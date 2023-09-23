Неизбирательная кампания: как власти Украины пытаются оправдать отказ от проведения выборов

Население Украины выступает против финансирования выборов в стране, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Оттаве. По его словам, украинское общество якобы не поддержит выделение средств на цели, не связанные с боевыми действиями. На Украине в октябре должны были состояться парламентские выборы, однако продление режима военного положения сделало их проведение невозможным. Под угрозой оказались и выборы президента в 2024 году. По мнению аналитиков, Зеленский не заинтересован в организации голосования, так как опасается потерять власть.

Украинское общество выступает против выделения бюджетных средств на финансирование выборов в текущей ситуации, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Оттаве. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, оказывает ли Канада давление на Киев, чтобы убедить власти провести грядущие выборы в срок.

«Когда парламент или правительство хочет направить деньги на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово, оно максимально против, потому что идёт война, — сказал он, добавив, что этот вопрос не поднимался на переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. — Потому что сегодня из-за безопасности он неактуален... Закон запрещает во время войны проводить те или иные выборы».

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По словам главы киевского режима, наибольшие сложности при проведении выборов во время боевых действий связаны с обеспечением безопасности наблюдателей, финансированием кампании, голосованием среди военных и украинцев за рубежом.

«Безопасность — сложный элемент проведения выборов... Как в окопах будут голосовать? Как будут голосовать даже на участках у линии фронта... И кто из наблюдателей пойдёт в окопы, готов приехать и там работать?» — отметил Зеленский.

В качестве препятствия для проведения выборов он также назвал невозможность организации голосования на Крымском полуострове и в новых регионах России, территории которых в Киеве считают своими. При этом стоит отметить, что ранее этот фактор не был проблемой: в 2014 и 2019 годах Украина проводила выборы президента, хотя в них не участвовали жители Крыма, ДНР и ЛНР.

В начале сентября на этот счёт высказался и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его мнению, проведение на Украине президентских и парламентских выборов в текущих условиях может привести к дестабилизации внутренней ситуации в стране.

Алексей Данилов

AP

© Efrem Lukatsky

Позднее, 7 сентября, в эфире канала «1+1», секретарь СНБО и вовсе заявил, что Киев проиграет войну, если будет проводить выборы.

«Как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах», — сказал он.

Его позицию разделяют некоторые украинские политики. В частности, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила 12 сентября в интервью изданию Euroactiv, что выборы в стране должны пройти не ранее чем через полгода после завершения конфликта.

«Давление на украинскую власть»

Напомним, на Украине в конце октября 2023 года должны были пройти парламентские выборы, а в марте 2024 года — президентские. Однако в августе 2023-го Зеленский в очередной раз продлил действие военного положения до середины ноября, что сделало невозможным избрание нового состава Верховной рады. Согласно закону «О правовом режиме военного положения», в случае окончания срока полномочий парламента во время действия военного положения его полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной рады, избранной после отмены военного положения.

Аналогичная норма действует и в отношении президентских полномочий. Кроме того, статья 20 Избирательного кодекса Украины устанавливает, что отложенные выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения, а на проведение избирательной кампании необходимо выделить не менее 90 дней.

Верховная рада

globallookpress.com

© President Of Ukraine

При этом Зеленский полностью не исключает возможность проведения голосования. В конце августа в эфире телемарафона он заявил, что выборы могут состояться, если наблюдатели будут готовы поехать на фронт, а украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство.

Ещё одним условием проведения выборов Зеленский назвал финансовую помощь Запада, необходимую для их проведения. Однако официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано тогда же сообщил РИА Новости, что Евросоюз пока не получал запроса от Украины на оказание финансовой помощи в проведении выборов.

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Позднее в интервью португальскому телеканалу RTP Зеленский заявил, что, если выборы всё же состоятся, он намерен баллотироваться в президенты.

На этом фоне некоторые политики на Западе, несмотря на продолжение военных действий, считают, что выборный процесс в стране всё же должен быть организован. Такой позиции, в частности, придерживается сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он призвал Киев организовать голосование в следующем году, добавив, что выборы должны быть свободными и честными.

При этом на уровне руководства западных стран никто таких требований Украине не выдвигал. Хотя, по мнению старшего преподавателя кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергея Маргулиса, не исключено, что западные лидеры могли настаивать на проведении выборов в непубличной части переговоров с Зеленским.

«Учитывая, как прошёл последний визит Зеленского в США, есть вероятность того, что Запад сейчас оказывает давление на украинскую власть, требуя проведения новых выборов. США и ЕС может не устраивать, что Зеленский, судя по ряду признаков, выходит из под их контроля», — сказал собеседник RT.

«Оппозиция загнана в угол»

По оценке Украинского института политики (УИП), для проведения выборов в нынешних условиях есть три пути: отменить военное положение, изменить законодательство или получить решение Конституционного суда о возможности проведения выборов в условиях военного положения.

Владимир Зеленский и Джо Байден

AP

© Evan Vucci

При этом, как отмечал директор УИП Руслан Бортник, команде Зеленского выборы невыгодны по целому ряду причин. В частности, из-за того, что по итогам голосования его поддержка в парламенте может сократиться. Кроме того, нынешний состав Рады и фракция «Слуги народа» в значительной степени подконтрольны Зеленскому, но после выборов в парламент могут попасть ветераны боевых действий и известные волонтёры, которые смогут конкурировать с Зеленским за влияние и власть.

По мнению опрошенных RT экспертов, глава киевского режима не заинтересован в проведении выборов, так как опасается потерять власть.

«При таких огромных военных потерях вряд ли Зеленскому стоит рассчитывать на доверие со стороны населения Украины. А если он потеряет пост, то его могут ожидать судебные разбирательства и уголовные дела. Поэтому он, конечно, будет всеми силами оттягивать начало голосования», — отметил политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт обратил внимание и на то, что в ходе выборов на Украине может активизироваться оппозиция, которая в последнее время фактически утратила влияние в стране.

«Надо сказать, он сделал немало, чтобы этих противников вообще не было. Политическая обстановка в стране очень напряжена, оппозиция загнана в угол, её даже не слышно. Например, там полностью исчезла крупная партия Виктора Медведчука (ОПЗЖ. — RT). Нынешняя система на Украине, конечно, никакого отношения к демократии не имеет», — заявил Суздальцев.

В свою очередь, Сергей Маргулис отметил: «В украинском обществе уже накопилось недовольство, в том числе мобилизацией. Зеленский серьёзно опасается таких настроений. К тому же в рамках предвыборной гонки конкуренты Зеленского будут поднимать в публичном поле острые вопросы и проблемы, которые сейчас тщательно скрываются. Очевидно, что нынешняя украинская власть абсолютно не заинтересована в таком развитии событий».