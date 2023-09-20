«Большие аппетиты»: в Киеве запросили помощь у Запада на $42 млрд

Украина нуждается в западной поддержке на сумму $42 млрд, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, эти средства могут быть выделены в следующем году по программе ЕС Ukraine Facility, МВФ, а также США и другими союзниками. Как отметил Шмыгаль, такую же сумму киевский режим запрашивал и на 2023 год. При этом вопрос финансирования Украины становится крайне острым для Запада. Так, ряд конгрессменов не одобряют выделение траншей Киеву. В американских СМИ пишут, что помощь киевскому режиму может прекратиться. Об этом же ведутся разговоры и в Европе. По мнению экспертов, Украина требует новой порции финансирования, поскольку не в состоянии функционировать самостоятельно. Но экономические сложности Запада и внутриполитическая ситуация в США могут привести к ослаблению помощи Киеву, что неминуемо отразится на экономике Украины и её боеспособности.

Украине требуется западная поддержка на сумму $42 млрд, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнёров в размере около $42 млрд. Уже сейчас понимаем, откуда эти средства могут прийти. Это программа ЕС Ukraine Facility, это помощь Соединённых Штатов, это программа МВФ и помощь наших друзей и партнёров», — отметил Шмыгаль.

По его словам, $42 млрд соответствуют дефициту, заложенному в проекте украинского бюджета на следующий год.

На 2023 год киевские власти запрашивали у международных партнёров также порядка $42 млрд, из которых $30 млрд уже получили, как сообщил Шмыгаль 9 сентября. По его словам, оказанная помощь со стороны союзников помогла Киеву оплачивать расходы ВСУ. Украинский премьер пояснил, что у киевского режима «есть конкретные договорённости по долгосрочному финансированию» с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией «и другими странами G7».

Как заявили ранее в Верховной раде, с февраля 2022 года киевский режим получил от международных партнёров $60 млрд в виде кредитов и грантов. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. По его словам, по уровню поддержки на первом месте США, которые выделили $20,43 млрд, ЕС — $19,39 млрд и МВФ — $6,29 млрд.

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Всего же, по данным Вашингтона, с 24 февраля 2022 года Соединённые Штаты выделили на нужды Киева почти $111 млрд. Речь идёт о военной, экономической и гуманитарной помощи. Из этой суммы уже потрачено $101,2 млрд, о чём свидетельствует опубликованная Fox News копия ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг для сенаторов-республиканцев, которые потребовали отчёт о расходах на Украину.

За этот же период отчиталась и глава МИД Германии Анналена Бербок. Она сообщила, что ФРГ выделила Украине €22 млрд с февраля прошлого года на военную и гуманитарную помощь. По её словам, Берлин занимает второе место после Вашингтона по оказанию поддержки киевскому режиму. Бербок добавила, что немецкие власти продолжат помогать Украине «сколько понадобится».

Как заявил военный эксперт Юрий Кнутов, несмотря на уже осуществлённые колоссальные финансовые и иные транши со стороны Запада, Киев продолжает «требовать вливаний», при этом «совершенно бесцеремонно» высказываясь в адрес своих союзников.

«Украинские власти ведут себя дерзко и вызывающе, требуя очередной порции финансирования. Особенно показательным стало то, что Зеленский недавно пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в ЕС, если Запад начнёт сокращать помощь Украине. Эти ультимативные заявления западным политикам явно не нравятся», — сказал Кнутов в беседе с RT.

Как отметил, в свою очередь, политолог Иван Коновалов, Украина запрашивает у США и других стран Запада колоссальные суммы, поскольку самостоятельно «уже не сможет функционировать».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

© CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины

«У киевского режима большие аппетиты, потому что ситуация для Украины выглядит довольно критичной: без международной финансовой помощи просто нечем будет платить пенсии и зарплаты, не говоря уже о ведении боевых действий. Киев просит опять около $42 млрд, хотя и понимает, что в 2024 году ему дадут гораздо меньше. Некоторые американские сенаторы и конгрессмены чётко обозначили свою позицию — ни за какую помощь Украине они голосовать не будут», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Заблокировать помощь»

Напомним, 19 сентября спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил журналистам, что не намерен гарантировать Владимиру Зеленскому новый раунд финансирования и будет требовать отчётности за уже предоставленную Вашингтоном помощь Киеву.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы: где отчётность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы? Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — приводит РИА Новости его слова.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg, споры о финансировании Киева могут парализовать работу правительства США. Дело в том, что недавнее предложение Маккарти по избежанию шатдауна столкнулось «с упорным сопротивлением со стороны ультраконсерваторов», чьи голоса необходимы ему, чтобы инициатива была принята.

«Критики-консерваторы требуют изменений (в плане Маккарти. — RT), направленных среди прочего на то, чтобы сильнее сократить расходы, лишить финансирования расследование в отношении Дональда Трампа и заблокировать помощь, оказываемую до этого Украине», — пишет Bloomberg.

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Как отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ), если украинскому правительству не удастся покрыть бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные усилия. По данным издания, уже сейчас, чтобы обеспечить запланированное увеличение военных расходов на 50%, киевские власти продают военные облигации корпорациям и частным лицам, лоббируют реструктуризацию существующих долгов и получение помощи от других стран. Однако неясно, насколько долго продлится военная поддержка со стороны государств Европы и США, особенно если в 2024 году Белый дом будет занят республиканцами, пишут журналисты WSJ.

Также не исключена остановка финансирования Украины и европейскими странами. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помощь киевскому режиму.

«Я думаю, что разрушение экономической ситуации станет решающим фактором, который вынудит правительства стран ЕС вступить в «лагерь мира» и как можно скорее положить конец войне, потому что Украина не может вести эту войну, если мы не будем давать на неё оружие и кучу денег», — цитирует его РИА Новости.

«Дадут гораздо меньше»

Как полагает Юрий Кнутов, данные западных СМИ о возможных проблемах США и других стран с финансированием Украины обоснованны.

«Госдолг Соединённых Штатов перевалил за $33 трлн, и он пугает многих американцев. Эту карту ещё разыграют в ходе предвыборной кампании, обвинив нынешнюю администрацию в излишних тратах, в том числе на Украину. Безусловно, полностью останавливать помощь Киеву не будут, но задержка траншей может быть очень серьёзная. Она отразится на поставках оружия на фронт. Могут сократиться программы перевооружения украинской армии на натовские стандарты», — заявил аналитик.

Американская военная помощь для ВСУ

AP

© Senior Airman Stephani Barge/U.S. Air Force

При этом новые транши не изменят ситуацию на поле боя, уверен Иван Коновалов.

«Раньше Украине давали колоссальные суммы, которые не помогли ей в том же провалившемся летнем контрнаступлении. Теперь объёмы помощи будут меньше: очевидно, что и они ничего не изменят», — убеждён аналитик.

Кнутов допустил, что перебои со снабжением могут вылиться в скорое поражение украинской армии. По его словам, финансирование киевского режима продлится максимум до предстоящих в 2024 году президентских выборов в США.

«Дальше вопрос встанет ребром. Речь и о снабжении ВСУ оружием, и в целом экономики Украины деньгами. Ведь экономическая ситуация в этой стране всё хуже, нет никакой отдачи, а контрнаступ проваливается. Эти проблемы могут привести к сокращению помощи со стороны Запада, где сейчас множество стран сами столкнулись с экономическими сложностями. Вполне возможно, что они будут постепенно создавать свою коалицию против финансирования Украины», — заключил он.