Орбан: риск краха экономики может заставить ЕС прекратить помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что риск краха экономики может заставить Европейский союз прекратить помощь Украине.

«Я думаю, что разрушение экономической ситуации станет решающим фактором, который вынудит правительства стран ЕС вступить в «лагерь мира» и как можно скорее положить конец войне, потому что Украина не может вести эту войну, если мы не будем давать на неё оружие и кучу денег», — цитирует его РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что власти других европейских стран могут продолжать выступать за продолжение конфликта, однако простые европейцы в этом не заинтересованы.

«Большая часть людей по всей Европе, на мой взгляд, разделяет точку зрения Венгрии. Люди всё больше на стороне мира», — добавил он.

Премьер Венгрии добавил, что чем больше вреда принесёт обычным европейцам данный конфликт, тем громче они начнут задавать вопрос о том, зачем вообще это продолжается.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина за первые шесть месяцев 2023 года направила на военные нужды больше денег, чем собрала за этот же период налогов. Министр финансов Украины Сергей Марченко также отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.