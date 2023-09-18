WSJ: Киев ищет средства для продолжения конфликта путём продажи облигаций

Власти Украины ищут средства для продолжения боевых действий, в том числе продавая государственные облигации.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что контрнаступление застопорилось, а финансовые чиновники ищут средства на поддержание экономики.

Так, украинское правительство, чтобы покрыть запланированное увеличение военных расходов на 50%, использует «лоскутный подход». В частности, украинские власти продают военные облигации корпорациям и частным лицам, лоббируют реструктуризацию существующих долгов и получение помощи от других стран.

Глава департамента макроэкономических исследований группы компаний ICU Виталий Ваврищук объяснил, что если правительству Украины не удастся покрыть бюджетный дефицит, то оно не сможет финансировать свои военные усилия.

Также сообщается, что неясно, как долго продлится военная поддержка со стороны стран Европы и США, особенно если в 2024 году Белый дом будет занят республиканцами.

Перевод подготовило ИноТВ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что риск краха экономики может заставить Европейский союз прекратить помощь Украине.