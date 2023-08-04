Новые обвинения: в Вашингтоне прошло заседание суда по делу Трампа о штурме Капитолия в 2021 году

В Вашингтоне состоялось слушание по делу 45-го президента США Дональда Трампа в связи с новыми обвинениями против него, касающимися штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Ранее бывший глава Белого дома назвал претензии американского Минюста вмешательством в выборы. Он выразил уверенность, что очередное дело, инициированное действующим главой государства Джо Байденом, сфабриковано. Кроме того, Трамп сообщил, что из-за преследований ему может грозить в общей сложности более 500 лет тюрьмы. Эксперты, со своей стороны, полагают, что текущая обвинительная кампания против Трампа имеет сугубо политическую подоплёку и направлена исключительно на то, чтобы он выбыл из предвыборной гонки.

В Вашингтоне прошло заседание суда по делу бывшего лидера США Дональда Трампа в связи с новыми обвинениями против него, касающимися штурма Капитолия в январе 2021 года.

«Учитывая тот факт, что мне пришлось лететь в грязный, мерзкий, терпящий крах и крайне небезопасный Вашингтон сегодня и что затем я был арестован своим политическим оппонентом, который с треском проигрывает мне по результатам опросов, жуликоватым Джо Байденом, это был очень хороший день!» — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social после слушания.

3 августа бывший лидер США сообщил, что направляется в суд в Вашингтоне, чтобы «быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы».

Однако в ходе заседания бывший американский лидер не признал себя виновным, и в конечном итоге инстанция приняла решение не оставлять его под стражей, а отпустить, взяв обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.

Предъявление ему обвинений по делу о штурме конгресса Трамп назвал «преследованием политического оппонента». По его словам, такое «никогда не должно было произойти в Америке».

Ранее он назвал новые обвинения Минюста США в свой адрес вмешательством в выборы.

«Для нашей страны и, по сути, для всего мира это позор особо тяжкого характера. Вся суть этого обвинения ― вмешаться в выборы!!!» — заявил Трамп в той же соцсети.

Дело против него, связанное со штурмом Капитолия его сторонниками, было инициировано президентом Джо Байденом и ведётся в Вашингтоне, «где настроения на 95% антитрамповские», утверждает бывший американский лидер.

«Добиться справедливого суда невозможно... Стоит надеяться, недавнее сфабрикованное «дело», инициированное жуликоватым Джо Байденом и невменяемым (спецпрокурором. — RT) Джеком Смитом, будет перенесено в беспристрастное место, например в политически нейтральный соседний штат Западная Виргиния!» — отметил он.

До этого Трамп сообщил, что из-за преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы. В письме своим сторонникам он назвал незаконными обвинения, выдвинутые, по его словам, «коррумпированным» Министерством юстиции по поручению Байдена.

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Напомним, в начале августа Трампу предъявили новую порцию обвинений, связанных с его якобы вмешательством в выборы 2020 года из-за штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам.

Речь идёт о «сговоре с целью обмана США», «сговоре с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговоре против прав». Также бывшему президенту предъявлены обвинения за «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры». При этом прокуратура пытается рассмотреть дело против него в ускоренном режиме.

Кроме того, 45-го главу Белого дома обвиняют по 34 пунктам, в том числе в подлоге деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Прокуратура Нью-Йорка считает, что он фальсифицировал документы, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

В конгрессе США, в свою очередь, считают несправедливыми нападки Минюста на Трампа, которые, с точки зрения законодателей, продиктованы желанием подавить главного оппонента Джо Байдена на предстоящих выборах.

«Все в Америке понимали, чего стоит ожидать: попыток Минюста отвлечь людей от новостей (о коррупционном скандале вокруг Байдена. — RT) и атаковать лидирующего кандидата-республиканца, Дональда Трампа», — написал спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в Twitter.

При этом он сослался на некий новый опрос, который якобы показал, что Трамп «без сомнений» является главным политическим противником Байдена.

Со своей стороны, член палаты представителей конгресса Тейлор Грин подчеркнула в соцсетях, что Минюст и ФБР действуют по указанию Байдена.

«Невиновные люди, в том числе бывший президент Дональд Трамп, подвергаются несправедливому преследованию со стороны Министерства антиюстиции (США. — RT) и ФБР, которые по указке действующего президента теперь посвящают себя тому, чтобы уничтожать политические карьеры», — написала Грин в Twitter.

Как заявил глава американской консервативной общественной организации Judicial Watch Том Фиттон, проведение честных президентских выборов в США в 2024 году «стало невозможным» после предъявления обвинений Трампу. По его словам, экс-лидера США пытаются посадить в тюрьму и превратить «в политзаключённого». Таким образом Демократическая партия хочет запугать всех своих оппонентов, а Джо Байден и «его ставленник» генпрокурор США Меррик Гарленд хотят отвлечь внимание «от неопровержимых доказательств коррумпированности самого Байдена».

Президент США Джо Байден с сыном Хантером

AP

© Manuel Balce Ceneta

Из соратников в оппоненты

При этом бывший вице-президент США Майк Пенс, который уже заявил о желании участвовать в выборах, поддержал новые обвинения против своего бывшего начальника Трампа наряду с некоторыми другими республиканцами, заявив, что тот, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен становиться президентом Соединённых Штатов.

«Сегодняшнее обвинение (против Трампа. — RT) служит важным напоминанием: тот, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен занимать пост президента США, — написал Пенс в Twitter. — Наша страна важнее одного человека. Наша Конституция важнее карьеры любого человека. 6 января (2021 года. — RT) бывший президент Трамп потребовал от меня сделать выбор между ним и Конституцией. Я выбрал Конституцию, и такой моя позиция будет всегда».

Трамп назвал это утверждение Пенса фальшивым.

«Мне жаль Майка Пенса, который не может похвастать ни популярностью, ни энтузиазмом или верностью со стороны тех, кто должен был бы любить его как (бывшего. — RT) члена администрации Трампа. Он не выступал против подтасовки результатов голосования, факт чего мы теперь легко сможем доказать на основании недавнего сфабрикованного обвинительного заключения», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social.

Бывший вице-президент Майк Пенс

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© Darron Cummings

«Судебная война»

По мнению экспертов, новые обвинения против Трампа носят сугубо политизированный характер, поскольку демократическая администрация, задействовав Минюст, с помощью сразу нескольких уголовных дел пытается уничтожить Трампа как кандидата на высший государственный пост.

«Цель — заставить его выйти из президентской гонки и сорвать его избирательную кампанию. Другое дело, что сам Трамп без боя сдаваться не собирается и намерен отстаивать свои права, обличая политизированное правосудие и вызывая сочувствие американцев», — отметил в разговоре с RT политолог Малек Дудаков.

Он выразил уверенность, что уголовное преследование ещё больше актуализирует для Трампа вопрос его переизбрания.

«Если он не одержит победу, то ситуация будет достаточно сложная, поскольку уголовные дела против бывшего президента очень серьёзные. Если Трампа признают виновным, то ему может грозить реальный тюремный срок», — полагает специалист.

В то же время он указал на тот факт, что в конгрессе у бывшего главы Белого дома остаётся немало сторонников среди его однопартийцев.

«Они вступились за него и уже даже пообещали перекрыть финансирование спецпрокурору Джеку Смиту, который ведёт расследование. Кроме того, они усиливают своё давление на семейство Байденов, обвиняя их в коррупции. И судебная война в Вашингтоне будет только усугубляться», — прогнозирует Дудаков.

Схожего мнения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он напомнил, что республиканцы уже начали «раскручивать процесс импичмента Байдена».

«При этом основания для обвинений в отношении действующего главы Белого дома, на мой взгляд, даже серьёзнее, чем те, которые вменяются Трампу. В его адрес поступают явно ангажированные и даже во многом карикатурные обвинения. Сразу становится понятно, что за ними ничего не стоит», — сказал Васильев разговоре с RT.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года

AP

© John Minchillo

Однако, как подчеркнул Дудаков, некоторые политики из числа республиканцев всё же поддерживают обвинения против Трампа. В частности, претендующий на президентский пост Майк Пенс, по словам аналитика, пытается таким образом получить больше политических очков в предвыборной гонке.

«Понятно, что у кампании Пенса нет никаких шансов. Его рейтинги очень малы, и, естественно, ни на каких праймериз он не выиграет. Отношения Пенса с Трампом окончательно испортились, и первый пытается вокруг себя консолидировать недовольных бывшим президентом избирателей, впрочем, таковых насчитывается не так много», — рассуждает Дудаков.

Аналогичной точки зрения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Конгрессмены, которые выступают за Трампа, могут даже не питать к нему личных симпатий, но сходятся все в одном — что подобными явно сфабрикованными делами попираются базовые принципы Соединённых Штатов и открывается ящик Пандоры для любой следующей власти: использовать правосудие в своих интересах и проводить репрессии неугодных. При этом предпосылок к началу серьёзной дестабилизации внутриполитической обстановки в США и беспорядкам вполне достаточно», — пояснила эксперт в разговоре с RT.