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Трамп заявил, что лично предстанет перед судом в Вашингтоне

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что лично предстанет перед судом в Вашингтоне по делу о беспорядках в январе 2021 года.
Трамп заявил, что лично предстанет перед судом в Вашингтоне
  • Gettyimages.ru

«Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что из-за судебных преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.

Экс-президенту США выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.

Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.

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