Штаб Трампа назвал обвинения против политика попыткой Байдена вмешаться в выборы 2024 года
Об этом информирует РИА Новости.
«Это не что иное, как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытки преступной семьи Байдена», — говорится в заявлении.
При этом в штабе подчеркнули, что на сегодняшний день Трамп является «неоспоримым фаворитом» в контексте предстоящей президентской гонки.
Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Также штаб Трампа уже называл новые обвинения попыткой Байдена избавиться от соперника на выборах.