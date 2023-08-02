Штаб Трампа назвал обвинения против политика попыткой Байдена вмешаться в выборы 2024 года

Штаб экс-президента США Дональда Трампа считает, что новые обвинения в отношении политика представляют собой попытку действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это не что иное, как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытки преступной семьи Байдена», — говорится в заявлении.

При этом в штабе подчеркнули, что на сегодняшний день Трамп является «неоспоримым фаворитом» в контексте предстоящей президентской гонки.

Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Также штаб Трампа уже называл новые обвинения попыткой Байдена избавиться от соперника на выборах.