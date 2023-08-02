Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года
Об этом информирует CNN.
Отмечается, что большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам.
Речь идёт о «сговоре с целью обмана США», «сговоре с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговоре против прав».
Также экс-президенту предъявлены обвинения за «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры».
Ранее команда Трампа создала фонд правовой защиты, чтобы справиться с судебными издержками.
Также сообщалось, что суд не разрешил Трампу исключить доказательства из расследования вмешательства в выборы.