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Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года

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Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений экс-президенту США Дональду Трампу в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, приведшими к беспорядкам в конгрессе США в январе 2021 года.

Об этом информирует CNN.

Отмечается, что большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения Трампа по четырём пунктам.

Речь идёт о «сговоре с целью обмана США», «сговоре с целью вмешательства в официальные процедуры» и «сговоре против прав».

Также экс-президенту предъявлены обвинения за «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры».

Ранее команда Трампа создала фонд правовой защиты, чтобы справиться с судебными издержками.

Также сообщалось, что суд не разрешил Трампу исключить доказательства из расследования вмешательства в выборы.

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