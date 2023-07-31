NYT: команда Трампа создаёт фонд правовой защиты, чтобы справиться с судебными издержками

Политическая команда Дональда Трампа создаёт фонд правовой защиты, чтобы справиться со множеством судебных издержек, связанных с защитой бывшего президента США и его союзников в ходе череды судебных разбирательств.

Об этом пишет издание New York Times.

Отмечается, что фонд не должен будет покрывать личные юридические счета Трампа.

По данным издания, пока неизвестно, насколько широкую группу людей будет охватывать работа фонда.

Ранее Трампу предъявили новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов.

Позже предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения против него попыткой «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах.

Также Трамп заявил, что продолжит борьбу за пост президента США даже при обвинительном приговоре.