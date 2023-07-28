Трампу предъявлен новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов

Экс-президенту США Дональду Трампу был добавилен новый пункт обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго.

Об этом информирует РИА Новости.

«В обновлённом обвинительном заключении добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США», — говорится в сообщении.

По данным агентства, новый пункт касается «презентации, посвящённой военной активности в другой стране».

Ранее сообщалось, что суд назначил разбирательство по делу Трампа о хранении секретных документов на май 2024 года.

Также в WP отмечали, что расследующие дело о секретных документах Трампа прокуроры получают угрозы.