Узнать больше

WP: расследующие дело о секретных документах Трампа прокуроры получают угрозы

Короткая ссылка
Прокуроры, которые расследуют дело бывшего президента США Дональда Трампа о секретных документах, сталкиваются с угрозами в интернете и в других местах, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников.
WP: расследующие дело о секретных документах Трампа прокуроры получают угрозы
  • AFP
  • © Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В статье отмечается, что ФБР назвало угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов «предосудительными и серьёзными» и сообщило, что работает в тесном сотрудничестве с другими ведомствами правоохранительных органов «в целях оценки и принятия мер в ответ на подобные угрозы».

По словам экспертов, ультраправые сторонники Трампа публикуют в интернете имена прокуроров и государственных служащих, угрожают им и иногда раскрывают подробности их личной жизни.

Отмечается, что Министерство юстиции США отреагировало на это тем, что старалось не разглашать имена прокуроров и сотрудников, занимающихся расследованием дела Трампа, в официальных документах и на слушаниях в конгрессе.

Ранее Минюст США предъявил Трампу обвинения, в том числе в ненадлежащем хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Позднее издание The Hill информировало, что федеральный судья Брюс Рейнхарт удовлетворил требование Минюста США запретить Трампу распространять сообщения о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить