WP: расследующие дело о секретных документах Трампа прокуроры получают угрозы

Прокуроры, которые расследуют дело бывшего президента США Дональда Трампа о секретных документах, сталкиваются с угрозами в интернете и в других местах, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников.

В статье отмечается, что ФБР назвало угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов «предосудительными и серьёзными» и сообщило, что работает в тесном сотрудничестве с другими ведомствами правоохранительных органов «в целях оценки и принятия мер в ответ на подобные угрозы».

По словам экспертов, ультраправые сторонники Трампа публикуют в интернете имена прокуроров и государственных служащих, угрожают им и иногда раскрывают подробности их личной жизни.

Отмечается, что Министерство юстиции США отреагировало на это тем, что старалось не разглашать имена прокуроров и сотрудников, занимающихся расследованием дела Трампа, в официальных документах и на слушаниях в конгрессе.

Ранее Минюст США предъявил Трампу обвинения, в том числе в ненадлежащем хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Позднее издание The Hill информировало, что федеральный судья Брюс Рейнхарт удовлетворил требование Минюста США запретить Трампу распространять сообщения о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.