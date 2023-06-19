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Судья запретил Трампу разглашать данные о разбирательствах вокруг секретных документов

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Федеральный судья Брюс Рейнхарт удовлетворил требование Минюста США запретить бывшему президенту Дональду Трампу распространять сообщения о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет The Hill.
Судья запретил Трампу разглашать данные о разбирательствах вокруг секретных документов
  • Gettyimages.ru

«Подсудимые должны иметь доступ к материалам по делу только под непосредственным контролем адвоката защиты или члена команды адвоката защиты», — говорится в документе.

Речь идёт о разглашении информации в СМИ или в соцсетях.

Ранее Минюст США предъявил Трампу обвинения, в том числе в ненадлежащем хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Трамп отверг все 37 пунктов обвинений.

Бывший президент заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы.

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