Судья запретил Трампу разглашать данные о разбирательствах вокруг секретных документов

Федеральный судья Брюс Рейнхарт удовлетворил требование Минюста США запретить бывшему президенту Дональду Трампу распространять сообщения о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет The Hill.

«Подсудимые должны иметь доступ к материалам по делу только под непосредственным контролем адвоката защиты или члена команды адвоката защиты», — говорится в документе.

Речь идёт о разглашении информации в СМИ или в соцсетях.

Ранее Минюст США предъявил Трампу обвинения, в том числе в ненадлежащем хранении секретных документов, связанных с национальной безопасностью.

Трамп отверг все 37 пунктов обвинений.

Бывший президент заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы.