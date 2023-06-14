Трамп заявил о своём праве хранить секретные документы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по закону имел полное право хранить у себя секретные документы.

По его словам, в данном случае для главы государства применим Закон о президентских записях, а не Закон о шпионаже.

«В рамках Закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы», — приводит ТАСС слова Трампа в ходе выступления перед сторонниками в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Ранее стало известно, что Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами.