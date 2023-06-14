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Трамп назвал новые обвинения против себя политическим преследованием

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что новые обвинения против него являются политическим преследованием и попыткой администрации американского президента Джо Байдена снова сфальсифицировать выборы.

«Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны», — приводит РИА Новости слова Трампа во время выступления в Нью-Джерси.

Он отметил, что данный случай является вмешательством в выборы и попыткой украсть их результаты.

«Однако, что ещё важнее, речь идёт о политическом преследовании», — добавил политик.

Ранее стало известно, что Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами.

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