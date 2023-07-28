Штаб Трампа назвал новые обвинения попыткой Байдена избавиться от соперника на выборах
Об этом информирует РИА Новости.
«Растерянный Джек Смит знает, что у них нет никакого дела, и ищет любой способ оправдать свою незаконную охоту на ведьм», — отозвались в штабе о спецпрокуроре, выдвинувшем обвинения.
По словам представителей штаба, делается это с целью того, чтобы против нынешнего президента США Джо Байдена баллотировался кто-то другой, а не Трамп.
Ранее Трампу был предъявлен новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов.
Также Трамп обвинил мейнстримные СМИ США в замалчивании скандала вокруг Байдена.