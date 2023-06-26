«В 100 раз крупнее Уотергейтского»: Трамп обвинил мейнстримные СМИ США в замалчивании скандала вокруг Байдена

Дональд Трамп назвал Соединённые Штаты коррумпированной страной с продажными средствами массовой информации. По его словам, многие в США считают, что скандал вокруг главы Белого дома Джо Байдена, связанный с коррупцией и его сыном Хантером, «в 100 раз крупнее Уотергейтского», но мейнстримные медиа намеренно замалчивают эту тему. Ранее комитет конгресса США опубликовал показания двух информаторов из налоговой службы по поводу расследования предполагаемых налоговых преступлений Хантера Байдена. По мнению экспертов, новые подробности этого скандала в дальнейшем могут серьёзно пошатнуть позиции действующего главы государства в рамках президентской кампании 2024 года.

Дональд Трамп назвал США коррумпированной страной с продажными средствами массовой информации из-за скандала вокруг действующего президента Джо Байдена. По мнению экс-главы Белого дома, связанная с этим информация недостаточно интенсивно освещается в американских медиа.

«Многие считают, что это (скандал. — RT) в 100 раз крупнее Уотергейтского, и всё же мейнстримные СМИ даже не сообщают о том факте, что Джо Байден незаконно берёт миллионы и миллионы долларов у Китая, Украины и многих других стран. Не в этом ли причина того, почему Байден позволяет Китаю строить военные объекты на Кубе, почему Украине совершенно бесконтрольно передаются сотни миллиардов долларов или почему мы позволяем картелям заправлять на нашей чудовищно открытой границе? Мы — коррумпированная страна с продажными СМИ!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее американский сенатор Тед Круз заявил, что тяжесть обвинений против Джо Байдена «во много раз усугубляют» заявления информаторов из Налогового управления США.

Речь идёт о том, что в результате голосования, проведённого на заседании комитета по доходам и расходам нижней палаты конгресса, было принято решение обнародовать 22 июня показания «двух информаторов» из американской налоговой службы, которые непосредственно работали над делом об уклонении от уплаты налогов со стороны сына президента — Хантера Байдена.

«Эти показания свидетельствуют о правонарушениях и злоупотреблениях властью в Налоговом управлении США и Федеральном бюро расследований в рамках следствия по делу Хантера Байдена», — говорится в пресс-релизе комитета.

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Как уточнил председатель комитета Джейсон Смит, информаторы рассказывают, как «в рамках усилий по защите сына президента США» Министерство юстиции «байденовской администрации вмешивалось в расследование и превышало свои полномочия», затягивая следствие, разглашая информацию о нём и препятствуя расследованию предполагаемых налоговых преступлений Байдена-младшего.

«Согласно показаниям, Министерство юстиции пыталось затянуть расследование настолько, чтобы истёк срок исковой давности, а также разглашало конфиденциальную следственную информацию адвокатам Байдена и отклоняло запросы федерального прокурора США выдвинуть против Байдена обвинения», — сообщил Смит.

По его мнению, эти сведения «должны вызывать обеспокоенность» обеих партий.

Конгресс США

AFP

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«Если федеральные власти не относятся ко всем налогоплательщикам одинаково или меняют правила, чтобы добиться желаемого результата, конгресс обязан поинтересоваться причинами этого, привлечь ведомства к ответственности и рассмотреть соответствующие законодательные меры. Весы правосудия не должны быть перекошены в пользу богатых людей с политическими связями», — подчеркнул он.

После этого генпрокурор США Меррик Гарленд опроверг сообщения о том, что американский Минюст препятствовал проведению расследования о неуплате налогов сыном президента.

При этом, по данным американских медиа, Хантер Байден в рамках сделки с прокуратурой Соединённых Штатов признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов.

«Предотвратить злоупотребление»

Напомним, в ноябре 2022 года республиканцы из комитета палаты представителей США по надзору опубликовали отчёт, в котором призвали расследовать «подозрительную деятельность» главы Белого дома, связанную, в частности, с делами его сына. Как отмечается в документе, 46-й президент США «злоупотреблял своими государственными должностями для продвижения финансовых интересов своей семьи». Тогда председатель этого комитета республиканец Джеймс Комер заявил, что члены семьи Байдена «совершали федеральные преступления», включая сговор с целью причинения ущерба США, мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В частности, как уточнил Комер, американский лидер принимал активное участие в деловых операциях за рубежом вместе со своим сыном Хантером. Впоследствии, в декабре, законодатель пообещал, что он и его однопартийцы продолжат работу, чтобы «получить ответы» и привлечь президента США к ответственности.

Белый дом

AP

В январе текущего года Комер заявил, что жители Соединённых Штатов заслуживают того, чтобы ситуация, связанная «с торговлей влиянием» со стороны семьи Байдена, прояснилась.

«С установлением республиканского большинства (в нижней палате. — RT) представители нашей партии в комитете по надзору и правительственной реформе будут добиваться ответов, чтобы предотвратить подобное злоупотребление властью при помощи решений на уровне законодательства», — сказал конгрессмен.

«Клубок преступной деятельности»

По мнению экспертов, судя по данным, опубликованным законодателями конгресса США и в американских СМИ, ситуация вокруг возможных правонарушений Байдена-младшего достигла колоссальных масштабов.

«Последние данные комитета нижней палаты говорят о ещё более серьёзном преступлении, которое, возможно, совершил Байден. Поскольку речь идёт об использовании служебного положения в личных целях и сокрытии фактов преступления. Если данные верны, то выходит, что президент и его администрация воздействовали на правоохранительные структуры с целью помешать ходу расследования. При таком раскладе получается, что вся исполнительная власть США в настоящий момент завязана на этой преступной деятельности», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Впрочем, по его словам, Трамп, комментируя эту тему, затрагивает и иные глубокие проблемы.

«Он, по сути, предъявил и другие серьёзные обвинения байденовской администрации. Трамп предаёт гласности целый клубок предполагаемой преступной деятельности, которую осуществляет Байден и его сподвижники, в том числе бесконтрольную передачу Киеву вооружений, в которой наверняка есть коррупционная составляющая. Но администрация Байдена тоже пытается обвинить Трампа в совершении целого ряда преступлений и вести свою контригру», — рассуждает Шаповалов.

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Схожего мнения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, в Соединённых Штатах сейчас идёт «настоящая борьба компроматов», накал которой нарастает.

«За счёт обвинений против Трампа демократы хотят добиться, чтобы его сторонники в Республиканской партии пришли к выводу, что участие в президентских выборах для него будет якобы бесперспективной затеей. При этом и республиканцы хотят как можно сильнее ударить по Байдену за счёт своих расследований. Та информация, что Хантер признал свою вину, может говорить, что Байдены начали сдавать позиции. Если эта информация достоверна, то Хантер своим признанием пробил брешь в пирамиде лжи, выстроенной действующей администрацией», — отметил он в разговоре с RT.

При этом аналитики сходятся во мнении, что вне зависимости от степени достоверности «компромата на Байденов» Дональд Трамп абсолютно справедливо заявляет о предвзятости мейнстримных американских СМИ в освещении скандала вокруг 46-го президента.

«Можно полностью согласиться с Трампом, поскольку подавляющее большинство медиа Соединённых Штатов поддерживают демократов и свято бдят их интересы. Здесь налицо и умышленное молчание, и стремление данных СМИ выгородить действующего президента. Конечно, такая позиция никак не соответствует роли и предназначению СМИ в демократическом обществе», — полагает Шаповалов.

При этом оба эксперта считают, что скандал вокруг Байдена и его сына может в значительной степени отразиться на президентской гонке.

«Нынешняя администрация не пользуется авторитетом и расположением значительной части населения, рейтинги откровенно низкие, показатели деятельности неубедительные, а тут ещё целый клубок обвинений в коррупции и других преступлениях, которые касаются Байдена, его сына и администрации в целом. Конечно, это не может не сказаться на результатах выборов», — считает Шаповалов.

Президентские выборы в США

AP

В свою очередь, Васильев также отметил, что в перспективе «раскручивание коррупционного дела» против Байдена республиканцами может привести к тому, что палата представителей запустит против него процесс импичмента.