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Трамп заявил, что продолжит борьбу за пост президента США даже при обвинительном приговоре

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от борьбы за пост главы государства даже в случае обвинительного приговора.
Трамп заявил, что продолжит борьбу за пост президента США даже при обвинительном приговоре
  • AP
  • © Gerald Herbert

«Нет, вовсе нет», — приводит РИА Новости его слова на вопрос журналиста Джона Фредерикса, помешает ли Трампу возможное обвинительное заключение продолжить избирательную кампанию.

Ранее предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения против него попыткой «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах.

Трампу предъявили новый пункт обвинения по делу о хранении секретных документов.

Также он обвинил мейнстримные СМИ США в замалчивании скандала вокруг американского лидера Джо Байдена.

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