Суд не разрешил Трампу исключить доказательства из расследования вмешательства в выборы

Суд в Джорджии принял решение отказать бывшему президенту США Дональду Трампу в исключении доказательств из расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ инстанции.

«Ходатайство бывшего президента Трампа о запрете прокуратуре использовать доказательства, полученные от большого жюри присяжных, отклоняется за недостаточностью оснований. Ходатайство об исключении заключительного отчёта присяжных отвергается как спорное. Ходатайство о дисквалификации окружного прокурора отклоняется», — пишет агентство.

Также суд назвал «смелым» требование команды Трампа отстранить от дела окружного прокурора, отметив, что для удовлетворения такой просьбы основания отсутствуют.

Экс-президент Соединённых Штатов настаивал на исключении информации, поскольку, по его словам, данные неверны из-за процедурных ошибок и недосмотра судьи, под чьим руководством работали присяжные.

Ранее сообщалось, что команда Трампа организовывает фонд правовой защиты, чтобы справиться с судебными издержками.