Трамп заявил, что из-за преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что из-за судебных преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.

Как пишет The Hill, об этом он сообщил в письме своим сторонникам.

«Поскольку коррумпированное Министерство юстиции жуликоватого Джо снова незаконно предъявило вашему покорному слуге обвинения, это свидетельствует о том, что теперь мне может грозить в совокупности 561 год тюремного заключения из-за левых охотников на ведьм», — написал Трамп.

Ранее Трампу выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.

Спецпрокурор Джек Смит заявил, что обвинение выразило желание применить ускоренную процедуру при рассмотрении в суде дела против бывшего президента США Дональда Трампа.