Трамп не признал вину в суде

Экс-президент США Дональд Трамп не признал свою вину в суде на рассмотрении дела о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия.

«Не виновен», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил судье на вопрос о собственной позиции.

Ранее Трамп прибыл на заседание суда в Вашингтоне по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

По его словам, из-за судебных преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.

Экс-президенту США выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.