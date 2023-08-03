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Трамп не признал вину в суде

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Экс-президент США Дональд Трамп не признал свою вину в суде на рассмотрении дела о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия.

«Не виновен», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил судье на вопрос о собственной позиции.

Ранее Трамп прибыл на заседание суда в Вашингтоне по делу о штурме Капитолия в 2021 году.

По его словам, из-за судебных преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.

Экс-президенту США выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе в январе 2021 года.

Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.

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