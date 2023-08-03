Трамп не признал вину в суде
«Не виновен», — цитирует его РИА Новости.
Так он ответил судье на вопрос о собственной позиции.
Ранее Трамп прибыл на заседание суда в Вашингтоне по делу о штурме Капитолия в 2021 году.
По его словам, из-за судебных преследований ему может грозить в общей сложности 561 год тюрьмы.
Экс-президенту США выдвинули обвинения в связи с беспорядками в конгрессе в январе 2021 года.
Позже штаб Трампа назвал обвинения попыткой американского президента Джо Байдена вмешаться в выборы 2024 года.