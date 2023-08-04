Трамп назвал политическим шагом предъявление ему обвинений по делу о штурме конгресса
Об этом информирует ТАСС.
«Если посмотреть на происходящее, то речь идёт о преследовании политического оппонента», — сказал Трамп.
По его словам, такое «никогда не должно было произойти в Америке».
При этом Трамп добавил, что он с существенными показателями опережает соперников на этапе внутрипартийной борьбы у республиканцев.
Кроме того, он подчеркнул, что намного опережает в рейтингах популярности нынешнего президента США Джо Байдена.
Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала обвинения Трампу попыткой устранить главного оппонента Байдена.
Также сообщалось, что Трамп согласился сдаться, если суд признает его виновным.