Узнать больше

Трамп назвал политическим шагом предъявление ему обвинений по делу о штурме конгресса

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп считает политическим шагом предъявление ему обвинений по делу о беспорядках на Капитолийском холме в Вашингтоне в январе 2021 года и препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года.

Об этом информирует ТАСС.

«Если посмотреть на происходящее, то речь идёт о преследовании политического оппонента», — сказал Трамп.

По его словам, такое «никогда не должно было произойти в Америке».

При этом Трамп добавил, что он с существенными показателями опережает соперников на этапе внутрипартийной борьбы у республиканцев. 

Кроме того, он подчеркнул, что намного опережает в рейтингах популярности нынешнего президента США Джо Байдена.

Ранее член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала обвинения Трампу попыткой устранить главного оппонента Байдена.

Также сообщалось, что Трамп согласился сдаться, если суд признает его виновным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить