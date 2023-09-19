Кредитная яма: госдолг США впервые превысил $33 трлн

Государственный долг США впервые за всю историю страны превысил $33 трлн, свидетельствуют материалы американского Минфина. После того как в начале июня стране в последний момент удалось избежать дефолта, сумма выросла ещё на $1,6 трлн. Вашингтон продолжает активно занимать деньги для оплаты самого необходимого — эти траты уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета. Причём по мере повышения процентных ставок в Штатах обслуживание задолженности становится всё более обременительным для экономики и в ближайшие годы может стать крупнейшей статьёй расходов американской казны. Нынешнее положение дел вызывает опасения у крупнейших кредиторов США. Например, Китай уже сократил вложения в американский госдолг до минимального уровня с 2009 года. Примеру Пекина могут последовать другие страны, а найти новых кредиторов Вашингтону уже будет сложно, считают эксперты.

Размер государственного долга Соединённых Штатов достиг $33,04 трлн — самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют обнародованные в ночь на 19 сентября материалы американского Министерства финансов.

Поясним, что госдолг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для оплаты самого необходимого — эти траты уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны в основном используют специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, выдавая свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, траты американской казны стабильно превышают сумму денежных поступлений начиная с 2002 года. За это же время государственный долг США увеличился в пять раз, и сегодня его объём эквивалентен 121% ВВП, то есть почти на четверть превышает размер экономики страны.

«Госдолг США растёт быстрыми темпами в основном из-за значительного увеличения государственных расходов при одновременном снижении налоговых поступлений. Это приводит к дефициту бюджета, который финансируется за счёт займов. В последние несколько лет ключевым фактором стал резкий рост денежных трат на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 и помощь Украине», — объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Безлимитный тариф

Примечательно, что ещё в 1917 году власти США ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований.

Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования. По данным конгресса, со времён Второй мировой войны США меняли долговой потолок уже больше 100 раз. Причём обсуждение этого вопроса зачастую сопровождается жаркими спорами, а затягивание процесса каждый раз подталкивает страну к дефолту, отмечают эксперты.

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Так, в начале 2023 года государственный долг США достиг предельно допустимой на тот момент планки — $31,4 трлн. В результате у Вашингтона стали заканчиваться деньги для выполнения собственных обязательств, а Минфин предупредил об угрозе дефолта.

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Предполагалось, что американскому правительству будет нечем расплачиваться с кредиторами уже в начале июня. В течение нескольких месяцев власти не могли договориться об изменении потолка госдолга, но буквально за несколько дней до критической отметки всё же пошли на компромисс. Руководство страны решило пока приостановить действие лимита до 1 января 2025 года, а в дальнейшем снова повысить его.

«Фактически власти страны отсрочили решение проблемы и в ближайшие полтора года смогут и дальше без ограничений углублять эту долговую яму. Однако в целом ситуация явно ухудшается и выправить бюджет у США в обозримом будущем едва ли получится», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Хотя Соединённым Штатам в очередной раз удалось избежать дефолта, сложившееся положение дел насторожило участников мирового финансового рынка. На этом фоне в начале августа международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с максимального уровня AAA до AA+. Это произошло впервые за 29 лет.

«Рейтинг Соединённых Штатов понижен в связи с ожидаемым ухудшением финансового положения страны в ближайшие три года, высокой и растущей долговой нагрузкой, а также со снижением качества госуправления... за последние 20 лет, что проявлялось в неоднократных спорах о потолке долга и принятии решений по этому вопросу в последнюю минуту», — объяснили в организации.

Повышение ставок

Среди главных вызовов для США аналитики Fitch в своём докладе также назвали продолжающийся рост бюджетного дефицита и повышение процентных ставок в стране. Так, на фоне текущего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США обслуживание госдолга становится всё более затратным для Вашингтона.

Отметим, в 2022 году, после введения энергетических санкций против России, в Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась рекордно за 40 лет. Для борьбы с повышением цен Федеральная резервная система (выполняет функции центробанка страны) начала поднимать процентную ставку, хотя прежде на протяжении нескольких лет удерживала её около нулевой отметки.

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Всего за последние полтора года ФРС повысила ставку уже 11 раз и довела её до 5,25—5,5% годовых. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в марте 2001-го.

Ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается доходность трежерис и, как следствие, дорожает обслуживание госдолга Штатов.

По данным бюджетного управления конгресса США, в 2022 году траты американского правительства на выплаты процентов по государственному долгу выросли сразу на 35% и составили $476 млрд. Предполагается, что в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $663 млрд, а в 2033-м превысит $1,4 трлн.

Впрочем, если инфляция в стране продолжит оставаться высокой, а ФРС поднимет ставку ещё сильнее, обслуживание госдолга начнёт дорожать более быстрыми темпами. Причём в дальнейшем выплаты процентов могут стать крупнейшей статьёй расходов американского бюджета, что будет серьёзным вызовом для Вашингтона в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании фонда Питера Петерсона (бывшего министра торговли США).

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $71 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 35% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2046-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2051-м — на социальное страхование», — подсчитали в организации.

Согласно оценке фонда, необходимость обслуживать государственный долг вынудит правительство США урезать государственные инвестиции, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, к 2053 году американские власти будут направлять на выплату процентов почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки, вместе взятые.

«США в перспективе ждут серьёзные трудности в фискальной сфере. Страна значительно нарастила заимствования для реагирования на пандемию COVID-19, однако существовавший ещё до этого структурный дисбаланс между расходами и доходами по-прежнему велик и в дальнейшем будет быстро расти. Кроме того, с повышением процентных ставок и увеличением госдолга заимствовать средства в будущем станет ещё дороже», — добавили авторы доклада.

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В условиях ухудшения ситуации с долговой нагрузкой Штатам, вероятно, придётся пойти по пути более «агрессивного сокращения» расходов бюджета, а также повысить корпоративные налоговые ставки. Такую точку зрения в интервью RT выразил стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян.

«Полагаем, что в 2025 году США могут столкнуться с трудным переговорным процессом. Ведь к этому времени истекает не только приостановка потолка долга, но и срок действия налоговых льгот для бизнеса, принятых республиканцами в 2017 году», — добавил Степанян.

Токсичный актив

По мнению Владислава Антонова, рекордное увеличение государственного долга Соединённых Штатов и рост стоимости его обслуживания подрывают доверие к правительству страны. На этом фоне всё больше государств начинают задумываться о целесообразности хранения своих денег в казначейских бумагах США.

Так, например, Китай за последние два года вывел из американского госдолга уже больше $240 млрд. В результате, согласно свежим данным Минфина США, к началу августа 2023-го Пекин сократил вложения в трежерис до 821,8 млрд — самого низкого уровня за 14 лет.

Примечательно, что в 2018 году КНР хранила в американских гособлигациях больше $1,1 трлн и была крупнейшим держателем госдолга США, но уже в 2019-м уступила это место Японии. В тот момент Пекин стал сокращать вложения в казначейские бумаги на фоне развернувшейся торговой войны с Вашингтоном. После этого азиатская республика сделала паузу, но уже в 2022 году возобновила продажу трежерис.

«Сокращение вложений в госдолг США Китаем обусловлено попытками Пекина диверсифицировать резервные активы. Это частично связано с опасениями относительно перспектив доллара на фоне высокого госдолга Соединённых Штатов, а также с заморозкой странами Запада золотовалютных резервов России», — пояснил Владислав Антонов.

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После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Запад ввёл против Москвы уже почти 15 тыс. различных ограничений. Помимо энергетической отрасли, рестрикции коснулись торговли, авиации, банковского сектора, а также золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

Российские власти сумели частично подготовиться к подобному сценарию: за предыдущие несколько лет Москва практически полностью вывела свои деньги из американского госдолга. Если ещё в конце 2017 года РФ входила в число крупнейших кредиторов США и держала в трежерис больше $102 млрд, то к началу введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а сейчас — лишь $29 млн.

Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских ЗВР примерно на $300 млрд. В ответ на это Центробанк РФ ограничил движение капитала в недружественные страны на сопоставимую сумму. Эти события могли стать поводом для Китая и других стран начать постепенно перекладывать свои деньги из американских бумаг в другие активы.

«Думаю, ряд государств, в первую очередь БРИКС, продолжат продавать американские облигации. Однако сбрасывать трежерис нужно постепенно, чтобы полностью вытащить свои деньги из Штатов и не обрушить рынок», — предположил Владислав Антонов.

Вашингтону, в свою очередь, будет непросто найти альтернативных кредиторов, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Причём, по его мнению, главные союзники США в лице Японии и Европы тоже вряд ли смогут нарастить вложения в трежерис из-за внутренних экономических проблем.