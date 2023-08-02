С оглядкой на госдолг: агентство Fitch впервые почти за 30 лет понизило кредитный рейтинг США

Международное агентство Fitch впервые с 1994 года понизило долгосрочный рейтинг США с наивысшего уровня AAA до AA+. Свою переоценку специалисты компании объяснили ухудшением финансового положения Штатов, ростом процентных ставок и рисками скорого наступления рецессии. Более того, как отметили в организации, за последние 20 лет страна стала хуже контролировать свой госдолг, а решения для избежания дефолта Вашингтон каждый раз принимает в последний момент. США приходится активно увеличивать заимствования для покрытия растущего бюджетного дефицита. При этом обслуживание кредитов становится всё более обременительным для Штатов и в перспективе может стать крупнейшей статьёй расходов американской казны.

Международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с максимального уровня AAA до AA+. Это произошло впервые за последние 29 лет, о чём говорится в материалах на сайте компании.

Отметим, что в системе оценок организации планка AAA означает наивысший уровень платёжеспособности и минимальный риск дефолта. Соответствующий рейтинг был присвоен Штатам ещё в 1994 году и до настоящего момента непрерывно оставался на этой отметке. Решение о пересмотре эксперты Fitch объяснили растущими проблемами в экономике США.

«Рейтинг Соединённых Штатов понижен в связи с ожидаемым ухудшением финансового положения страны в ближайшие три года, высокой и растущей долговой нагрузкой, а также снижением качества госуправления… за последние 20 лет, что проявлялось в неоднократных спорах о потолке долга и принятии решений по этому вопросу в последнюю минуту», — говорится в пресс-релизе.

Наряду с увеличением объёма госдолга США аналитиков Fitch всё больше настораживает продолжающийся рост бюджетного дефицита и повышение процентных ставок в стране. Более того, специалисты агентства не исключают возможность наступления рецессии в американской экономике к концу 2023 года.

В Вашингтоне при этом не согласились с выводами специалистов компании. Так, например, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала утверждения Fitch «оторванными от реальности». Аналогичную позицию выразила и глава Минфина США Джанет Йеллен.

«Объявленное Fitch Ratings изменение является самовольным и основано на устаревших данных… (Оно. — RT) не отменяет того факта, что американцы, инвесторы и люди во всём мире уже знают: казначейские ценные бумаги остаются самым надёжным и ликвидным активом в мире, а экономика США фундаментально сильна», — подчеркнула министр.

AP

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Между тем Fitch стало не первым международным агентством, понизившим рейтинг Штатов с AAA до AA+. Так, ещё в 2011 году аналогичное решение приняла организация S&P, когда на фоне возникших противоречий относительно лимита госдолга страна оказалась на грани дефолта.

Нынешнему снижению рейтинга со стороны Fitch предшествовал аналогичный кризис. Напомним, в начале 2023 года государственный долг США достиг предельно допустимой отметки $31,4 трлн, в результате чего у Вашингтона стали заканчиваться деньги для выполнения собственных обязательств, а Минфин предупредил о новой угрозе дефолта.

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Переговоры об изменении потолка государственного долга в Штатах продолжались на протяжении нескольких месяцев. Республиканцы изначально предлагали поднять лимит на $1,5 трлн, но взамен требовали резкого сокращения бюджетных расходов. В свою очередь, демократы во главе с президентом Джо Байденом выступали против такого решения и до последнего настаивали на повышении потолка без каких-либо дополнительных условий.

Предполагалось, что американскому правительству будет нечем расплачиваться с кредиторами уже 5 июня. Впрочем, буквально за несколько дней до дефолта власти всё же пошли на компромисс и договорились о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года с его последующим повышением.

«Одобренная инициатива предполагает сокращение федеральных расходов на два года. Однако де-факто всё это сделано для того, чтобы отсрочить проблему и оставить её решение для следующей администрации, ведь в ноябре 2024 года в Штатах должны пройти очередные выборы президента», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

При этом, по словам эксперта, ситуация вокруг американского госдолга с каждым годом становится всё более сложной. Таким образом, снижение кредитного рейтинга агентством Fitch специалист считает «более чем обоснованным». Похожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Постоянное повышение конгрессом потолка долга каждый раз, когда правительство США выходит за разрешённые рамки госрасходов, на самом деле выглядит достаточно тревожно. Решение Fitch может означать, что в течение трёх лет агентство ожидает повторения ситуации с кризисом госдолга», — подчеркнула собеседница RT.

Кредитный водоворот

Государственный долг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для всех необходимых трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны в основном используют специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, выдавая свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

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По данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, траты американской казны стабильно превышают сумму денежных поступлений уже на протяжении более 20 лет. За это же время государственный долг страны увеличился в пять раз, сегодня его объём составляет почти 119% ВВП.

Примечательно, что ещё в 1917 году власти США впервые ввели так называемый потолок долга. Речь идёт об искусственном ограничении, которое изначально создавалось для оберегания страны от чрезмерного роста заимствований. Вместе с тем на фоне постоянно растущих бюджетных расходов руководству страны периодически приходится либо поднимать лимит, либо вовсе отказываться от его использования.

После того как в начале июня текущего года республиканцы и демократы решили в очередной раз приостановить действие потолка, размер американского госдолга увеличился более чем на $1 трлн и сейчас превышает $32,6 трлн. Как ожидается, к 2025 году сумма может перевалить за $34,1 трлн, а в случае дальнейшего повышения лимита уже в 2033-м показатель способен приблизиться к $51 трлн. К такому выводу пришли эксперты бюджетного управления конгресса США.

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По мнению Натальи Мильчаковой, снижение долгосрочного рейтинга США агентством Fitch пока всего на одну ступень вряд ли приведёт к серьёзным последствиям для Соединённых Штатов. Впрочем, если компания опустит планку ещё ниже, а её примеру последуют другие крупные организации в лице S&P и Moody's, условия кредитования для Вашингтона станут менее выгодными — привлечение новых займов будет обходиться стране дороже, пояснила эксперт.

Дорогое удовольствие

Впрочем, за последнее время обслуживание американского госдолга уже заметно подорожало на фоне изменившейся политики Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка страны). В 2022-м, после введения энергетических санкций против России, в Штатах резко подорожало топливо, а инфляция ускорилась рекордно за 40 лет. Для борьбы с повышением цен ФРС резко ужесточила денежно-кредитную политику (ДКП) и всего за полтора года 11 раз подняла процентную ставку — до 5,25—5,5%, максимального уровня с 2001-го.

Ужесточение ДКП считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт действий ФРС увеличивается и стоимость обслуживания госдолга Штатов.

Согласно оценке конгресса, в 2022 году траты Вашингтона на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $476 млрд. Предполагался, что в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $663 млрд, а в 2033-м превысит $1,4 трлн.

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Более того, с учётом текущей политики ФРС процентные выплаты продолжат расти в последующие годы и станут крупнейшей статьёй расходов бюджета США, что будет серьёзным вызовом для Вашингтона в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в исследовании фонда Питера Петерсона.

«В следующие 30 лет выплаты по процентам составят около $71 трлн, а к 2053 году на них будет уходить почти 35% всех доходов федерального бюджета. Затраты на выплату процентов... в 2029 году превысят объём расходов на оборону, в 2046-м — на Medicare (программу медицинского страхования пожилого населения. — RT), а в 2051-м — на социальное страхование», — подсчитали в организации.

Согласно оценке фонда, необходимость обслуживать государственный долг вынудит правительство США урезать государственные инвестиции, которые могли бы обеспечить экономический рост в будущем. Так, к 2053 году американские власти будут направлять на выплату процентов почти в три раза больше денег, чем когда-либо тратили на образование, развитие необоронной инфраструктуры, научные исследования и разработки, вместе взятые.

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«США в перспективе ждут серьёзные трудности в фискальной сфере. Страна значительно нарастила заимствования для реагирования на пандемию COVID-19, однако существовавший ещё до этого структурный дисбаланс между расходами и доходами по-прежнему велик и в дальнейшем будет быстро расти. Кроме того, с повышением процентных ставок и увеличением госдолга заимствовать средства в будущем станет ещё дороже», — добавили авторы доклада.

Тем не менее, как отметила Наталья Мильчакова, даже в условиях растущих сложностей в США на сегодняшний день в мире пока ещё сохраняется гегемония доллара, а кредитный рейтинг Штатов остаётся относительно высоким. Всё это, по словам собеседницы RT, позволяет генерировать стабильный спрос на трежерис и тем самым «продлевает жизнь американской финансовой пирамиды».

«Впрочем, со временем ситуация может измениться. Если не только американская, но и вся мировая экономика по какой-либо причине снова войдёт в стадию сильнейшей рецессии, некоторые признаки которой наблюдались в 2020 году во время пандемии коронавируса и локдаунов, то созданная США пирамида действительно может лопнуть», — заключила Мильчакова.