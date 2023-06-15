На фоне угрозы рецессии: ФРС США сохранила процентную ставку после десяти повышений подряд

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 5—5,25% после десяти повышений подряд. На протяжении почти полутора лет ФРС непрерывно ужесточала свою монетарную политику для сдерживания инфляции. Впрочем, сейчас регулятор решил взять паузу на фоне возросшей неопределённости в американской экономике. По словам экспертов, предпринятые Федрезервом усилия по борьбе с ростом цен стали одной из причин развернувшего в стране банковского кризиса. Одновременно в США резко увеличилась стоимость обслуживания госдолга и возросли риски рецессии. Теперь, как отмечают аналитики, перед ФРС стоит выбор — продолжить попытки обуздать инфляцию или сохранить экономический рост.

Федеральная резервная система США впервые почти за полтора года сделала паузу в повышении процентной ставки. Такое решение комитет по операциям на открытом рынке ФРС принял по итогам двухдневного июньского заседания.

Ранее, с марта 2022-го по май 2023-го, американский регулятор поднял свою ставку десять раз подряд — с 0—0,25 до 5—5,25% — и довёл её до самого высокого уровня за последние 16 лет. Такое резкое ужесточение монетарной политики топ-менеджмент Федрезерва объяснял необходимостью сдержать рост потребительских цен в стране.

Впрочем, сейчас руководство ФРС решило приостановить повышение ставки на фоне усилившейся неопределённой в экономике Соединённых Штатов. Об этом во время пресс-конференции заявил глава ведомства Джером Пауэлл.

«Экономика США значительно замедлилась в прошлом году, и последние индикаторы говорят о том, что экономическая активность продолжает расти скромными темпами… Экономика сталкивается с препятствиями из-за более жёстких условий кредитования граждан и предприятий, что, вероятно, будет сказываться на экономической активности, занятости и инфляции. Степень этих эффектов остаётся неясной», — отметил Пауэлл.

Отметим, что инфляция в США начала стабильно расти ещё в 2021 году на фоне последствий пандемии COVID-19. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям в поставках целого ряда продукции, что в итоге вызвало рост потребительских цен. Одновременно для поддержки экономики ФРС напечатала значительное количество денег, которые не были в достаточном объёме обеспечены товарами.

В результате всего за год инфляция в Соединённых Штатах ускорилась в пять раз — с 1,4 до 7%. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства труда.

Также по теме «Стремятся минимизировать риски»: Китай седьмой месяц подряд выводит деньги из американского госдолга Китай седьмой месяц подряд выводит деньги из казначейских облигаций США и уже сократил вложения в американский госдолг до минимума за...

«Власти страны серьёзно нарастили траты для помощи бизнесу и населению. При этом охлаждение отношений с Китаем привело к снижению поставок на американский рынок дешёвых товаров. Кроме того, в предыдущие годы в Штатах сократились инвестиции в энергетику, что впоследствии стало одной из причин увеличения стоимости нефти и газа», — рассказал RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Ситуация усугубилась в 2022 году после введения Вашингтоном санкций против Москвы. В частности, запрет на поставки энергосырья из России обернулся ещё более серьёзным повышением цен на нефть в США и, как следствие, резким удорожанием горючего и других товаров. Уже в середине года инфляция в Штатах впервые за 40 лет поднималась до 9,1%.

В попытках обуздать рекордный рост цен США пришлось задействовать свои стратегические запасы нефти, которые к настоящему моменту уже опустели более чем наполовину. В свою очередь, ФРС начала повышать ставку, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживала её около нулевой отметки.

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

В результате действий ФРС к июню 2023 года инфляцию в Штатах удалось замедлить до 4%. Тем не менее показатель по-прежнему вдвое превышает целевую отметку Федрезерва в 2%.

«С середины прошлого года инфляция несколько снизилась. Тем не менее инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и нам предстоит пройти ещё длинный путь, чтобы вернуть инфляцию к 2%», — подчеркнул Джером Пауэлл.

AP

© Carolyn Kaster

Хотя рост потребительских цен в Штатах всё ещё остаётся выше цели, сохранение процентной ставки ФРС на июньском заседании во многом было ожидаемым, считает Александр Абрамов. По его словам, американский регулятор решил выдержать паузу на фоне возросшей угрозы экономического спада в США.

«Основная задача ФРС — не допустить, чтобы экономика сползла в рецессию. Если и дальше поднимать ставку, кредиты станут ещё менее доступными, что негативно повлияет на бизнес и стабильность финансового сектора. При повышении ставки снижается и стоимость облигаций в портфеле банков, а Федрезерв не хочет допустить обострения ситуации в банковском секторе», — пояснил Абрамов.

Похожую точку зрения выразила и аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. По её мнению, перерыв в ужесточении ДКП позволит американскому регулятору оценить накопленный эффект предыдущих десяти повышений ставки на экономику. Кроме того, руководству ФРС нужно время для оценки последствий недавнего стресса в банковской отрасли.

«Банки по-прежнему сталкиваются с оттоком депозитов и стремятся удерживать ликвидность, повышая условия кредитования и ограничивая объёмы заимствований. Это, в свою очередь, дополнительно сдерживает экономическую активность», — отметила собеседница RT.

Банковский сбой

Весной 2023 года в США обанкротились сразу четыре банка — First Republic Bank (FRB), Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank и Silvergate Bank — с общим объёмом активов более чем на $543 млрд. Причём первые три также входили в топ-30 самых больших финорганизаций страны.

После случившегося американский президент Джо Байден обратился к гражданам и заверил их, что банковский сектор «остаётся в безопасности». В свою очередь, Министерство финансов и ФРС объявили о масштабных мерах по поддержке отрасли.

AP

© Evan Vucci

Тем не менее новости о коллапсе нескольких крупных компаний спровоцировали панику среди вкладчиков и участников фондового рынка. В результате стоимость акций целого ряда банков, особенно региональных, начала резко снижаться, а клиенты стали массово забирать деньги со вкладов.

По данным Федрезерва, всего весной американцы вывели с депозитов больше $494 млрд. Бегство вкладчиков стало самым масштабным за всё время наблюдений — с 1973 года.

Поясним, что политика Федрезерва напрямую влияет не только на стоимость кредитов, но и на рынок гособлигаций (трежерис). Инвесторы покупают эти ценные бумаги у Минфина США и, по сути, предоставляют свои деньги в долг американской экономике, а в дальнейшем получают стабильный доход в виде процентов. При повышении ставки ФРС доходность трежерис обычно увеличивается, но в то же время цена бумаг снижается.

Также по теме Денежное бегство: население в США стало активно покупать криптовалюты и золото на фоне банковского кризиса На торгах в пятницу, 14 апреля, курс биткоина впервые с июня 2022 года превысил $31 тыс. За последний месяц криптовалюта подорожала в...

По словам экспертов, в последние годы американские банки вложили в гособлигации Штатов значительный объём средств, включая деньги своих вкладчиков. Между тем на фоне резкого повышения ставки ФРС и удешевления трежерис портфели кредитных организаций начали стремительно обесцениваться. В результате после начавшегося оттока средств клиентов у банков образовалась нехватка денег, и компании столкнулись с проблемами.

Произошедшее в США во многом было связано именно с тем, что прежде ФРС долго проводила политику низких ставок, и кредитные организации оказались попросту не готовы к изменениям. Об этом 9 июня во время пресс-конференции заявил зампред российского Центробанка Алексей Заботкин.

«Все просто очень привыкли и были уверены в том, что ставки будут оставаться на нуле или близко к этому, и когда случилась инфляция и пришлось реагировать мерами денежно-кредитной политики на это, банковская система с этим была уже не в состоянии справиться. То есть это побочные последствия той избыточно мягкой ДКП, которая проводилась в предыдущие годы», — объяснил Заботкин.

Давление долга

Помимо возросших рисков рецессии и ухудшения обстановки в банковском секторе США, непрерывное повышение ставки ФРС за последние полтора года серьёзно увеличило нагрузку на бюджет страны. Как пояснила Алина Попцова, в результате ужесточения монетарной политики и повышения доходности трежерис в Соединённых Штатах ощутимо выросла стоимость обслуживания государственного долга.

Gettyimages.ru

© Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket

По данным американского Минфина, в 2022 году госдолг США вырос на $1,8 трлн и превысил установленный ранее потолок в $31,4 трлн. В начале июня 2023-го власти Соединённых Штатов после продолжительных споров договорились на время отменить действие лимита. Теперь, как ожидают в бюджетном управления конгресса страны, в течение следующих полутора лет задолженность увеличится ещё на $2,8 трлн — до $34,2 трлн, а в 2023-м приблизится к $51 трлн.

При этом, согласно оценке ведомства, в 2022 году траты Вашингтона на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $476 млрд. Предполагался, что в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $663 млрд, в 2024-м вырастет до $745 млрд, а в 2033-м — до $1,4 трлн.

Также по теме «Закон о финансовой безответственности»: Байден утвердил повышение потолка госдолга США Президент США Джо Байден подписал закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года и его последующем повышении....

Более того, к 2050-му обслуживание задолженности будет обходиться правительству США уже в $6,5 трлн, говорится в исследовании Университета Брауна. Причём, по оценке фонда Питера Петерсона, к этому моменту процентные выплаты станут крупнейшей статьёй расходов бюджета США и по своей сумме будут превышать объём трат страны на оборону и здравоохранение.

«США в перспективе ждут серьёзные трудности в фискальной сфере. Страна значительно нарастила заимствования для реагирования на пандемию COVID-19, однако существовавший ещё до этого структурный дисбаланс между расходами и доходами по-прежнему велик и в дальнейшем будет быстро расти. Кроме того, с повышением процентных ставок и увеличением госдолга заимствовать средства в будущем станет ещё дороже», — утверждают авторы доклада.

Меж двух огней

Следующее заседание комитета по операциям на открытом рынке ФРС намечено на 25—26 июля. При этом даже на фоне нынешних трудностей в экономике руководство Федрезерва не исключает возможность возвращения к подъёму процентной ставки до конца текущего года.

«Представители ФРС дали понять, что июньская пауза в повышении ставки не означает завершение цикла ужесточения ДКП, поскольку текущие темпы инфляции по-прежнему вдвое превышают целевые 2%. Поэтому регулятор находится в сложной ситуации. С одной стороны ему необходимо понизить инфляцию, которая остаётся наиболее устойчивой в секторе услуг. С другой — Федрезерву нужно предотвратить рецессию, в том числе при усилении стресса в банковском секторе», — объяснила Алина Попцова.

В конечном итоге монетарным властям США, вероятно, придётся выбирать между стабильными потребительскими ценами и экономическим ростом, считает член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Причём, по мнению эксперта, оба сценария могут быть негативно восприняты населением, что будет особенно важно в преддверии выборов 2024 года.