«Тренд на минимизацию рисков»: Китай и Саудовская Аравия рекордно за последние годы сократили вложения в госдолг США

Вложения Саудовской Аравии в госдолг США обновили шестилетний минимум, а аналогичные инвестиции Китая упали до самого низкого уровня с 2009 года. Эксперты отчасти связывают это с резким повышением процентных ставок в Соединённых Штатах, в результате чего американские облигации заметно подешевели. Кроме того, по словам аналитиков, Пекин и Эр-Рияд стали чаще переводить свои средства в другие активы, поскольку хотят минимизировать возможные риски. Беспокойство у китайских и саудовских властей могла вызвать блокировка Западом половины российских золотовалютных резервов, а также неопределённость вокруг ситуации с потолком госдолга в США. В начале июня Штаты в очередной раз оказались на грани дефолта, а специалисты международного агентства Fitch прогнозируют ухудшение финансового положения страны в ближайшие годы.

Объёмы инвестиций Китая и Саудовской Аравии в государственный долг США сократились до рекордно низких уровней за последние годы. Об этом свидетельствуют последние данные американского Министерства финансов.

Как следует из материалов ведомства, в июне 2023 года Пекин сократил вложения в казначейские ценные бумаги Соединённых Штатов на $11,3 млрд, до $835,4 млрд — минимального уровня c середины 2009-го. Тем временем Эр-Рияд уменьшил инвестиции на $3,2 млрд — до $108,1 млрд. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать в конце 2016-го.

Напомним, что госдолг США представляет собой общую задолженность федерального правительства страны перед кредиторами. Вашингтон занимает деньги для всех необходимых трат, которые уже невозможно покрыть с помощью доходов бюджета.

Для этого власти страны используют, в частности, специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают выпущенные Минфином США ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, выдавая свои деньги в долг экономике Штатов. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита.

Сегодня в общем объёме американской задолженности (порядка $32,66 трлн) около четверти — чуть больше $7,56 трлн — приходится именно на казначейские бумаги. Помимо КНР и Саудовской Аравии, в число основных кредиторов США сейчас входят Япония (страна держит в трежерис около $1,11 трлн), Великобритания ($672 млрд), Бельгия ($332 млрд), Швейцария ($306 млрд), Канада ($271 млрд), Индия ($235 млрд), Франция ($218 млрд) и ещё ряд государств.

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С 2020 года Китай уменьшил вложения в госдолг США почти на 23% и вывел из трежерис больше $243 млрд. За тот же период Саудовская Аравия сократила инвестиции на 41% и продала трежерис примерно на $75 млрд. Отчасти эксперты связывают это с действиями Федеральной резервной системы (выполняет функции центробанка Соединённых Штатов).

«Китай и Саудовская Аравия сокращают вложения в трежерис уже не первый месяц. Судя по динамике, текущая политика продаж напрямую связана с повышением ставки ФРС, из-за чего увеличивалась доходность американских гособлигаций, и, соответственно, снижалась их стоимость. В условиях, когда ожидалось дальнейшее удешевление трежерис, Пекин и Эр-Рияд решили избавиться от части удерживаемых позиций», — объяснил RT аналитик Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

После начала пандемии COVID-19 в США стала стабильно расти инфляция. Тогда карантинные ограничения привели к перебоям с поставками целого ряда товаров, что в итоге обернулось ростом цен. При этом для поддержки экономики ФРС начала активно печатать деньги, которые не были в достаточном объёме обеспечены товарами, в результате чего инфляция дополнительно ускорилась.

Ситуация усугубилась в 2022 году, когда после введения энергетических санкций против России, в Штатах резко подорожало топливо, а инфляция достигла максимального уровня за 40 лет. Для борьбы с повышением цен Федрезерв резко ужесточил денежно-кредитную политику (ДКП) и всего за полтора года 11 раз поднял процентную ставку — до 5,25—5,5%, самой высокой планки с 2001-го.

Здание ФРС США

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Традиционно ужесточение монетарной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с инфляцией. В результате повышения ставок растёт стоимость кредитов для граждан и бизнеса, экономическая активность ослабевает, что оказывает давление на цены. В то же время за счёт таких действий ФРС увеличивается доходность трежерис, но бумаги при этом падают в цене.

«Таким образом, Китай и Саудовская Аравия стремятся диверсифицировать свои резервы на фоне падения стоимости американских госбумаг. Впрочем, присутствует и политический фактор», — добавил Роман Лукьянчиков.

С оглядкой на Россию

Тревожным звонком для руководства азиатской республики и ближневосточного королевства могли стать беспрецедентные санкции США и Европы в отношении России. После начала специальной военной операции Запад ввёл против Москвы уже почти 14 тыс. различных ограничений. Помимо энергетической отрасли, рестрикции коснулись торговли, авиации, банковского сектора, а также золотовалютных резервов (ЗВР) РФ.

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Российские власти сумели частично подготовиться к подобному сценарию: за предыдущие несколько лет Москва практически полностью вывела свои деньги из американского госдолга. Если ещё в конце 2017 года РФ входила в число крупнейших кредиторов США и держала в трежерис больше $102 млрд, то к началу введения санкций в 2022-м этот показатель составлял уже около $2 млрд, а сейчас — лишь $33 млн.

Тем не менее западным государствам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать около половины российских ЗВР примерно на $300 млрд. В ответ на это Центробанк РФ ограничил движение капитала в недружественные страны на сопоставимую сумму. Эти события могли стать поводом для Пекина и Эр-Рияда начать постепенно перекладывать свои деньги из американских бумаг в другие активы.

«Стоит отметить, что торгово-экономическая взаимозависимость Китая и Саудовской Аравии с США колоссальна, и ни одна из сторон пока не готова отказываться от здорового сотрудничества. Тем не менее Пекин и Эр-Рияд не исключают возможности блокировки своих активов Вашингтоном, хотя такой сценарий и маловероятен», — отметил Роман Лукьянчиков.

Пробитый потолок

Некоторое беспокойство у китайских и саудовских властей могла вызвать и неопределённость вокруг ситуации с потолком госдолга США в первой половине 2023 года. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«С учётом последних событий в Штатах мы видим общий тренд политики Пекина и Эр-Рияда на минимизацию рисков от вложений в американские гособлигации. Кстати говоря, кредитный рейтинг по этим бумагам был недавно снижен. Так что действия Китая и Саудовской Аравии — это разумный взгляд на ситуацию», — отметил Абрамов.

Напомним, в начале 2023 года государственный долг США достиг предельно допустимой на тот момент планки $31,4 трлн. В результате у Вашингтона стали заканчиваться деньги для выполнения собственных обязательств, а Минфин предупредил об угрозе дефолта.

Предполагалось, что американскому правительству будет нечем расплачиваться с кредиторами уже в начале июня. В течение нескольких месяцев власти не могли договориться об изменении потолка госдолга, но буквально за несколько дней до критической отметки всё же пошли на компромисс. Руководство страны решило пока приостановить действие лимита до 1 января 2025 года, а в дальнейшем снова повысить его.

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Хотя в конечном итоге Соединённым Штатам в очередной раз удалось избежать дефолта, сложившееся положение дел насторожило участников мирового финансового рынка. На этом фоне в начале августа международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США с максимального уровня AAA до AA+. Это произошло впервые за 29 лет.

«Рейтинг Соединённых Штатов понижен в связи с ожидаемым ухудшением финансового положения страны в ближайшие три года, высокой и растущей долговой нагрузкой, а также со снижением качества госуправления... за последние 20 лет, что проявлялось в неоднократных спорах о потолке долга и принятии решений по этому вопросу в последнюю минуту», — объяснили в организации.

Наряду с этим главными вызовами для Штатов аналитики Fitch также назвали продолжающийся рост бюджетного дефицита и повышение процентных ставок в стране. Так, в условиях ужесточения монетарной политики и увеличения доходности трежерис обслуживание госдолга становится всё более затратным для Вашингтона.

По данным бюджетного управления конгресса США, в 2022 году траты американского правительства на выплаты процентов по государственному долгу выросли на 35% и составили $476 млрд. Предполагался, что в 2023-м сумма увеличится ещё на треть — до $663 млрд, а в 2033-м превысит $1,4 трлн.

Заседание конгресса США

AFP

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Более того, с учётом текущей политики ФРС процентные выплаты продолжат расти в последующие годы и станут крупнейшей статьёй расходов бюджета США, что будет серьёзной проблемой для Вашингтона в долгосрочной перспективе. К такому выводу пришли специалисты фонда Питера Петерсона.

«В теории другие страны могут последовать примеру Китая и Саудовской Аравии. Хотя сейчас признаков массовой распродажи трежерис нет, диалоги о снижении инвестиций в госдолг США уже идут среди различных государств. Если крупные кредиторы станут активно выводить деньги из казначейских бумаг, для мировых инвесторов это станет подтверждением того, что Вашингтон плохо управляет госдолгом. В этом случае позиции доллара на глобальном рынке неминуемо ослабнут», — считает Александр Абрамов.

Тем не менее, по словам Романа Лукьянчикова, даже в условиях растущих сложностей в США кредитный рейтинг страны всё ещё находится на относительно высоком уровне, поэтому большинство мировых инвесторов по-прежнему считают вложения в трежерис наиболее безопасными. Таким образом, в ближайшее время спрос на американские облигации пока продолжит оставаться стабильным, но всё более дорогое обслуживание госдолга, вероятно, вынудит ФРС вновь перейти к печатанию денег, не исключил аналитик.

«Для покрытия бюджетного дефицита эмиссия новой денежной массы становится более привлекательной. Соответственно, проинфляционное давление увеличивается, однако такая ситуация оказывает влияние только на длительных временных промежутках. В очень долгосрочной перспективе подобные процессы могут снизить привлекательность доллара как мировой валюты», — заключил Лукьянчиков.