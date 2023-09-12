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Fox News: Белый дом признал, что помощь Киеву превысила $110 млрд

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Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически $111 млрд.
Fox News: Белый дом признал, что помощь Киеву превысила $110 млрд
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Об этом рассказал телеканал Fox News.

На сайте опубликована копия ответа главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг для сенаторов-республиканцев, которые в январе потребовали отчёта о расходах на Киев.

Таблица гласит, что США выделили $110,97 млрд Украине на военную, экономическую и гуманитарную помощь. Из этой суммы было потрачено $101,2 млрд.

Ранее издание Punchbowl News сообщило, что ряд консервативных аналитических центров и общественных организаций в США призвали конгресс отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине.

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