Консервативные НКО в США призвали конгресс отклонить выделение $24 млрд Украине
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«Одобрение запроса... не служит интересам американского народа. В отсутствие чёткого плана по достижению американских стратегических интересов… конгресс должен отклонить дополнительное финансирование для Украины», — приводит РИА Новости письмо к конгрессу.
Авторы документа напомнили, что за период с февраля 2022 года по настоящее время США одобрили выделение Украине $113 млрд. При этом власти не отчитались о том, каким именно образом были потрачены эти деньги.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на ряд политиков и экспертов писала, что Белому дому с каждым разом будет всё сложнее добиваться от американских законодателей выделения финансов из бюджета на помощь Украине.
Экс-аналитик ЦРУ Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что средства, которые выделяет конгресс на нужды Украины, в итоге достаются крупнейшим оборонным американским подрядчикам.