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Консервативные НКО в США призвали конгресс отклонить выделение $24 млрд Украине

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Несколько консервативных аналитических центров и общественных организаций в США обратились в конгресс с призывом отклонить запрос Белого дома о выделении $24 млрд Украине, сообщает Punchbowl News.
Консервативные НКО в США призвали конгресс отклонить выделение $24 млрд Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Chip Somodevilla

«Одобрение запроса... не служит интересам американского народа. В отсутствие чёткого плана по достижению американских стратегических интересов… конгресс должен отклонить дополнительное финансирование для Украины», — приводит РИА Новости письмо к конгрессу.

Авторы документа напомнили, что за период с февраля 2022 года по настоящее время США одобрили выделение Украине $113 млрд. При этом власти не отчитались о том, каким именно образом были потрачены эти деньги.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на ряд политиков и экспертов писала, что Белому дому с каждым разом будет всё сложнее добиваться от американских законодателей выделения финансов из бюджета на помощь Украине.

Экс-аналитик ЦРУ Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что средства, которые выделяет конгресс на нужды Украины, в итоге достаются крупнейшим оборонным американским подрядчикам.

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