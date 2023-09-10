Экс-аналитик ЦРУ: финансирование США для Киева попадает подрядчикам Пентагона

Экс-аналитик ЦРУ Соединённых Штатов Ларри Джонсон заявил, что средства, которые выделяет конгресс на нужды Украины, в итоге достаются крупнейшим оборонным американским подрядчикам.

Об этом он сказал в интервью журналисту Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.

По словам Джонсона, считается, что эти средства выделяются Киеву, но на самом деле они достаются компаниям General Dynamics, Lockheed Martin и другим корпорациям, которые получают выгоду от этого конфликта.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на ряд политиков и экспертов писала, что Белому дому с каждым разом будет всё сложнее добиваться от американских законодателей выделения финансов из бюджета на помощь Украине.