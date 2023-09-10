WP: Белому дому будет сложнее добиваться от конгресса помощи для Киева

Белому дому с каждым разом будет всё сложнее добиваться от американских законодателей выделения финансов из бюджета на помощь Украине.

Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на ряд политиков и экспертов.

По данным издания, во многом трудности связаны с республиканцами, которые всё чаще продвигают идею отказа от отправки ВСУ значительных средств. Они критикуют Белый дом за то, что он не выдвигает внятной стратегии, цели и сроков по вопросам оказания помощи.

Также в публикации говорится, что интерес к Украине со стороны как республиканцев, так и демократов ослабевает, а с каждым месяцем растёт число тех, кто требует сократить поддержку ВСУ. Кроме того, крайне левые демократы обеспокоены по поводу объёма этой помощи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США направляют Украине новую помощь в размере $1 млрд, в том числе $665 млн на военные цели.