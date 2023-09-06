Блинкен заявил, что США выделяют Украине помощь в размере $1 млрд
- РИА Новости
«Сегодня мы объявляем о новой помощи на общую сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь», — сказал он на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Ранее Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
Также в Пентагоне объявили о выделении очередного пакета военной помощи для украинской армии на сумму $175 млн.