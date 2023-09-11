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Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.
Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи
  • Gettyimages.ru

Свою угрозу он высказал интервью The Economist.

«Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят», — сказал он.

Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».

«Но это не будет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол», — пригрозил Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти покрывают все социальные выплаты, а также бюджетные платежи внутри страны за счёт средств западных стран.

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