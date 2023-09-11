Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами в случае сокращения объёмов помощи

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу непредсказуемой реакцией украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

Свою угрозу он высказал интервью The Economist.

«Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят», — сказал он.

Он отметил, что пока что украинцы в Европейском союзе «вели себя хорошо» и в целом они «очень благодарны» тем странам, которые их приняли, однако Европе следует быть осторожной, не загонять «этих людей в угол».

«Но это не будет «хорошей историей» для Европы, если она «загонит этих людей в угол», — пригрозил Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что киевские власти покрывают все социальные выплаты, а также бюджетные платежи внутри страны за счёт средств западных стран.