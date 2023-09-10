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Шмыгаль: Киев не может самостоятельно покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи

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Киев покрывает все социальные выплаты, а также бюджетные платежи внутри страны за счёт средств западных стран.
Шмыгаль: Киев не может самостоятельно покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи
  • РИА Новости

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В ходе речи на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии он сообщил, что все финансы, которые зарабатываются Украиной, отправляются на нужды ВСУ.

«Наши партнёры дают такую возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи производятся за счёт средств партнёров. Очень благодарны им за это», — передаёт РИА Новости слова министра.

Ранее Шмыгаль заявил, что с начала текущего года союзники Украины предоставили Киеву помощь в размере $30 млрд.

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