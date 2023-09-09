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Шмыгаль: в этом году помощь Киеву от партнёров составила $30 млрд

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С начала 2023 года союзники Украины предоставили Киеву помощь в размере $30 млрд. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль: в этом году помощь Киеву от партнёров составила $30 млрд
  • РИА Новости

Его слова опубликованы на сайте правительства страны.

«За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила $30 млрд от международных партнёров. Кроме того, есть конкретные договорённости по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7», — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, оказанная помощь со стороны союзников помогла Киеву оплачивать расходы украинских войск.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 млн. В него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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