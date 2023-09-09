Шмыгаль: в этом году помощь Киеву от партнёров составила $30 млрд
- РИА Новости
Его слова опубликованы на сайте правительства страны.
«За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила $30 млрд от международных партнёров. Кроме того, есть конкретные договорённости по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7», — сказал Шмыгаль.
По словам премьера, оказанная помощь со стороны союзников помогла Киеву оплачивать расходы украинских войск.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $600 млн. В него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы.