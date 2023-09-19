«Нужно решать другие вопросы»: почему группа конгрессменов-республиканцев выступает против дополнительной помощи Киеву

В Вашингтоне заявили, что ряд республиканцев в палате представителей выступают против дополнительной поддержки киевского режима. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. По мнению экспертов, Вашингтон больше не может игнорировать факт наличия в конгрессе блока противников неограниченной помощи Киеву. А по мере активизации предвыборной президентской гонки в США тема финансирования киевского режима будет приобретать всё большую остроту, полагают аналитики.

В Белом доме заявили, что ряд конгрессменов от Республиканской партии критикуют расходы США на нужды ВСУ и помощь Киеву. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Небольшая группа очень громогласных республиканцев из палаты представителей, придерживающаяся праворадикальных взглядов, продолжает выступать против дополнительной помощи Украине. Но президент выражает уверенность в том, что поддержка, которую мы получаем от руководства обеих палат, остаётся на высоком уровне», — отметил он в интервью The Telegraph.

Кирби утверждает, что сокращения финансовой помощи Киеву не произойдёт. По его словам, политики с Капитолийского холма «по-прежнему очень решительно» выступают за оказание поддержки Украине.

Он также сказал, что Белый дом активно обсуждает вопрос о том, отправлять ли на Украину новые ракеты большой дальности ATACMS. Однако решение, по словам Кирби, так и не принято.

Ранее четверо сенаторов-республиканцев — Том Коттон, Роджер Уикер, Сьюзен Коллинз и Линдси Грэм — призвали президента США Джо Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS.

Как обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков, этот призыв исходил «всего лишь» от четырёх сенаторов-республиканцев из 49 в верхней палате. По его словам, среди «этих четырёх — патентованные ненавистники России» Грэм и Коттон, рядом с которыми даже многие демократы — сущие «голуби».

«Более того: их позиция не характерна для республиканцев, которые в большинстве своём критикуют объёмы военной и финансовой помощи Украине со стороны США. И далека от подходов трёх основных кандидатов в президенты США от Республиканской партии — Трампа, Десантиса и Рамасвами», — написал он в Telegram.

Напомним, кандидаты в президенты от республиканцев Дональд Трамп и Рон Десантис заявляли, что поддержка Украины — это не жизненно важный национальный интерес США, а Вивек Рамасвами сообщил, что он бы полностью отказался от предоставления финансовой помощи Киеву.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

AP

© Susan Walsh

Голоса против

Стоит отметить, что, помимо кандидатов в президенты от республиканцев, скептически к финансированию Украины относятся также и ряд их коллег по партии.

Так, конгрессвумен Лиза Макклейн, входящая в комитет палаты представителей по вооружённым силам, считает, что США должны тратить финансы на внутренние проблемы страны, например на устранение последствий недавних разрушительных пожаров в штате Гавайи.

«Меня больше беспокоит оказание помощи в случае стихийных бедствий для Соединённых Штатов. На этом мы сейчас и сосредоточены», — приводит её слова издание The Hill.

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В свою очередь, член палаты представителей от Республиканской партии, бывший председатель партийного собрания конгрессменов-республиканцев Freedom Caucus Эндрю Биггс заявил, что он не станет поддерживать новый пакет помощи Украине и сомневается, что какой-либо вариант финансовой помощи Киеву в ближайшее время будет рассматриваться в сессионном зале представителей.

Со своей стороны, член комитета по вооружённым силам нижней палаты конгресса от Республиканской партии Нэнси Мейс заявила, что предстоит ещё решить «много других вопросов, прежде чем» рассматривать проблему финансовой помощи Украине.

«Американцев будет сложно убедить в необходимости дополнительного финансирования Украины, потому что с каждым днём всё меньше граждан США поддерживают войну на Украине», — сообщила она.

Напомним, в начале августа телеканал CNN опубликовал опрос, по данным которого 55% американских респондентов не хотят, чтобы конгресс санкционировал дополнительное финансирование Украины. 71% респондентов среди республиканцев считают, что конгресс не должен одобрять новые финансовые транши киевскому режиму, а 59% — что США «достаточно сделали для помощи Украине».

Позднее результаты похожего социологического исследования обнародовал и телеканал Fox News. Согласно этим данным, всё больше американцев (36% по сравнению с 26% в декабре 2022 года) считают, что нужно сократить объёмы помощи киевскому режиму. При этом в Республиканской партии сторонников снижения поддержки Украины стало больше — такого мнения придерживаются 56% респондентов (в конце 2022 года — 40%).

Гавайские протестующие

AP

© Jae C. Hong

В конгрессе США выразили надежду, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти полностью снимет вопрос финансирования Украины с повестки сессионного зала палаты представителей.

«Нам нужно решать другие вопросы, — заявил законодатель в нижней палате республиканец и член партийного собрания конгрессменов-республиканцев Freedom Caucus Уоррен Дэвидсон. — Палате представителей необходимо сосредоточиться на финансировании правительства».

Дэвидсон также сообщил, что будет выступать против любых пакетов помощи Украине в будущем «до тех пор, пока администрация Байдена не представит конгрессу чёткую миссию» этого конфликта.

Как резюмирует газета The Hill, в Республиканской партии уже давно выступают против выделения средств на нужды ВСУ, но в последнее время аналогичные настроения наблюдаются и среди более умеренно настроенных представителей партии.

«Не соответствуют интересам американцев»

Как отметил в разговоре с RT профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, заявление Кирби говорит о том, что Вашингтон больше не может игнорировать факт наличия в конгрессе США блока противников неограниченной помощи Киеву.

«Накопилась критическая масса тех, кто выступает против постоянных финансовых траншей и оружейных поставок на Украину. Это не значит, что в американской политике появились какие-то пророссийские люди или что большинство законодателей США выступают против помощи Киеву. Речь идёт о том, что это уже серьёзная часть американского политического истеблишмента, которая начинает включать в себя не только трампистов, но и умеренную часть конгресса», — пояснил он.

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По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, республиканцы в ситуации «бесконтрольной щедрой помощи» Киеву «нащупали» слабость демократов и будут педалировать эту тему в контексте предстоящих президентских выборов в США.

«Деньги поступают не только на Украину, но и оседают в кошельках соответствующих аффилированных фирм в Соединённых Штатах. Это ещё один вопрос, который представители Республиканской партии будут использовать против демократов. Однако нужно понимать, что между республиканцами и демократами всё же существует консенсус: помощь Украине будет оказана в любом случае, пусть и в меньших объёмах, чем прежде», — отметил Мухин в разговоре с RT.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев разделяет эту точку зрения. В разговоре с RT он подчеркнул, что тенденция роста числа критикующих поддержку Киева в конгрессе «идёт по нарастающей».

«Америка вступила в предвыборную кампанию, и, судя по всему, внутренние проблемы постепенно начинают доминировать над внешнеполитической повесткой, особенно украинской, среди законодателей. Это естественно, ведь избиратель находится внутри США, а не за их пределами», — отметил Васильев.

Заседание конгресса США

Gettyimages.ru

© Chip Somodevilla

Как подчеркнул эксперт, кампании кандидатов в президенты только начались, поэтому в будущем стоит ожидать увеличения давления с их стороны на нынешнюю администрацию из-за отсутствия должного внимания Белого дома к внутренней политике.

«Украина стала бельмом на глазу, поскольку связанные с ней вопросы не соответствуют интересам рядовых американцев. На нужды киевского режима выделяются десятки миллиардов долларов, которые могли бы пойти на ликвидацию последствий пожаров, наводнений, на улучшение инфраструктуры и другие нужды американцев. Сегодня Киев получает больше, чем разрушенные огнём Гавайи», — сказал Васильев.

Впрочем, как заявил Мухин, на данном этапе высказывания республиканцев против дополнительного финансирования Украины не смогут значительно повлиять на политику Белого дома.

«Администрация Байдена сейчас делает то, что считает нужным, не оглядываясь особо на позицию республиканцев. В Вашингтоне осознают наличие внутренних проблем США, из-за которых рейтинг главы Белого дома по-прежнему на низких отметках. Однако Байден сам перекрыл себе все выходы: делая ставку на украинский вопрос в своём курсе, он теперь не может от него отойти, чтобы не показаться слабым. Поэтому помощь Украине сейчас в приоритете для Вашингтона. Однако критика помощи Киеву будет только усугубляться, и по мере приближения выборов это может повлиять на объём и интенсивность оружейных траншей для Украины», — заключил аналитик.